Вкрай небезпечні: лікарі забракували ряд популярних дитячих сиропів від кашлю

Осінь завжди супроводжується вірусними інфекціями та простудами. Особливо це відчувають батьки малих дітей, які тільки підуть в садочок або школу вже мають нежить і кашель. Кашлю батьки найбільше бояться, адже він може перерости в бронхіт, астму чи навіть пневмонію якщо додасться бактеріальна інфекція. І що роблять більшість матусь? Купують сиропи, яких в аптеці величезний вибір. Лікарі кажуть, що це дуже погане рішення і застерігають від подібних дій.





Сиропи від кашлю протипоказані дітям до чотирьох років

Сиропи від кашлю мають відхаркувальний ефект. Але це не означає, що вони допоможуть дитині відкашляти мокротиння. Ні, сироп розріджує мокротиння і її стає ще більше. Так як дитина не має великої сили і не може активно відкашлювати все те, що назбиралося це перетворюється у проблему. Категорично забороняється давати такі сиропи дітям до чотирьох років. Після чотирьох можна але з обережністю і точно не на ніч.

Через надмірну кількість мокротиння, яку діти не зможуть ефективно викашляти, їхні дихальні шляхи буквально тонутимуть в ній. Так суттєво збільшується ризик приєднання бактеріальної інфекції.

Як правильно лікувати кашель?

Звісно, потрібно проконсультуватися з досвідченим педіатром, який визначить причину кашлю. Але в більшості випадків, дитині допоможе рясне пиття, прогулянки на свіжому повітрі, хороша вологість в домі, але не експериментуйте з ефірними маслами. Дехто додає в зволожувач ефірні олії, які начебто допоможуть швидше одужати. Деякі малюки реагують на подібне ларингоспазмом. Це дуже небезпечно. Інколи лікарі приписують малюкам інгаляції. Якщо правильно підібрати ліки цей спосіб може бути дуже дієвим. Не займайтесь самолікуванням та не панікуйте. Кашель не проходить за кілька днів. Медики вважають нормою навіть якщо покашлювання не проходить до 8 тижнів.