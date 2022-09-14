Украинцам объяснили, как оставаться на связи, если мобильный оператор временно не работает

В Украине во многих регионах продолжаются тяжелые бои. Еще многие территории находятся под временной оккупацией. Во всех этих городах и селах может исчезать мобильная связь. Регулярными обстрелами повреждается инфраструктура, или оккупанты глушат сигнал того или иного мобильного оператора. В Полтавской военной администрации рассказали, как можно оперативно подключиться к сети другого оператора, если ваш временно не работает.





Украинцам доступен так называемый внутренний роуминг

Все мобильные операторы Украины объединились, и позволяют украинцам оперативно подключаться к их сетям. При этом новый стартовый пакет покупать не нужно. Номер остается вашим. Чтобы подключиться к сигналу, нужно:

Отключить автовыбор сети в смартфоне. Эта опция находится в настройках и называется мобильной сетью или сотовыми данными. Подождать несколько секунд и посмотреть, какие сети будут доступны. В данном случае это может быть Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Попытайтесь поочередно подключиться к каждой доступной сети и выполните вызов, чтобы проверить, все ли работает.

“Название сети может измениться на то, покрытие которой используется. Национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов. Тарификация звонков и смс происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора», – отмечают в Полтавской военной администрации.

Если что-то не удается, попробуйте перезагрузить телефон и произвести все эти манипуляции повторно. Кроме этого, один раз в день, устанавливайте галочку “Автоматический выбор сети” или вручную в настройках возвращайтесь к оператору.

На деоккупированных территориях уже появляется связь

В Харьковской области наши Вооруженные Силы освободили несколько десятков населенных пунктов, которые находились под контролем России еще с весны. Туда уже возвращается украинская связь. Например, на днях появилась информация, что сеть Киевстар снова доступна в Балаклее, Изюме и других освобожденных регионах. Постепенно туда возвращаются и Укрпочта, Новая почта и другие украинские компании.