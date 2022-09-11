Грядет масштабный пересчет цен на гречку: чего ожидать украинцам

Уже в октябре цены на гречку в Украине могут снизиться. Дело в том, что весной 2022 года аграрии засеяли площадь в полтора раза больше, чем в прошлом году. В то же время стоимость сахара существенно не изменится. Дефицита точно не будет: ожидается, что его будет произведено более 1 миллиона тонн, что полностью покрывает потребность украинцев.





Такими данными поделился первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Он отмечает, что заоблачную стоимость гречки спровоцировало вторжение российских оккупантов на территорию Украины. И причина не в самой агрессии, а в разрыве цепочек поставок.

Сейчас сбор урожая гречки только начался, обработано всего 8% площади, а собрано уже 12,6 тыс. тонн. В общем ожидается около 140 тысяч тонн. И это при том, что годовое потребление находится на уровне 100-110 тыс. тонн. То есть Украина вполне способна обеспечить себя гречкой в 2022-2023 году и создать небольшой стратегический запас. Вероятно, что уже в октябре стоимость на крупу должна существенно упасть.

В свою очередь отметим, что гречка уже сейчас начала дешеветь. Состоянием на 10 сентября килограмм крупы в среднем стоит 86,6 гривны, что на 6 гривен дешевле, чем среднестатистическая цена в августе, когда она составляла 92,7 гривны.

Касательно сахара, то цена останется примерно на прежнем уровне. Несмотря на трудности войны аграрии засеяли более 180 тыс. гектаров сахарной свеклы, что вполне покрывает потребность украинцев. Причин для повышения стоимости, как минимум д конца 2022 года, нет.

Состоянием на 10 сентября сахар в среднем стоит 33,8 грн/кг, это на 2,45 гривны больше чем в августе, но это сезонное явление, ведь сейчас украинцы массово готовят консервации на зиму.