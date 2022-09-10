Украинцы смогут получать социальные выплаты вместо пенсий дважды в год

В 2022 украинцам обещают повысить пенсии. На 2023 год рано делать прогнозы, но уже известно, что многие виды выплат не будут пересмотрены, например, размер минимальной зарплаты в 2023 останется на прежнем уровне.





Есть хорошие новости для тех, кто не получил необходимое количество трудового стажа для выхода на пенсию, но имеет 15 лет страхового стажа. Все эти люди смогут рассчитывать на социальные выплаты 2 раза в год, пока не начнут получать пенсию.

Пособие будет начисляться каждые 6 месяцев. Это предусмотрено Ч1 СТ 26 Закона Украины «О всеобщем государственном пенсионном страховании». Размер выплат будет зависеть от дохода граждан, также время от времени соцслужбы будут совершать перерасчеты.

Подать заявление нужно как можно быстрее, тогда помощь будет насчитываться с первого дня. В интересах граждан сдать документы и написать заявление в течение 90 дней. Они начинаются с первого дня достижения пенсионного возраста.

Поэтому лучше поторопиться, приготовить все документы и на следующий день после дня рождения отравиться в органы социальной службы по месту жительства.

Если человек обратился позже установленного срока, начисление социальных выплат возможно, но лишь после сбора и сдачи необходимых документов.

После подачи заявления в органы социальной защиты, его передают комиссии на рассмотрение. В течение 10 дней человек получит ответ: будет ли начислена ему социальная выплата.

Отказ приходит в течение 5 дней. Поэтому если спустя 5 суток нет отказа, то соцпомощь будет начислена, нужно только дождаться ответа. Документы, которые необходимо предоставить для получения выплат:

заявление на получение помощи;

паспорт;

ИНН;

декларация о доходах;

Если человек недееспособен, то нужна копия решения о назначении опекуна.