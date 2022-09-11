В “Дії” з’явилася революційна послуга

Додаток “Дія” дуже активно і часто оновлюється. Перелік послуг збільшується рекордно швидко. Деякі послуги доволі резонансні, як от наприклад всиновлення дітей. З давніх давен ця процедура супроводжувалася тонами паперів, адже справа дійсно відповідальна. То чи можуть все так спростити? Можуть, але мова лише про початкові етапи.





В “Дії” можна буде подавати заявку на всиновлення

В додатку “Дія” можна буде подати заявку на реєстрацію. Тобто потенційні батьки таким чином повідомлятимуть відповідні служби, що вони хочуть всиновити дитину. Заявка оброблятиметься 5 робочих днів, після чого відповідальні служби прийдуть перевірити умови в яких проживають потенційні батьки.

Щоб подати заявку потрібно:

Зайти в категорію “Послуги”, обрати там пункти Сім’я, Всиновлення, Реєстрація кандидата. Далі потрібно детально заповнити анкету, яка підтягнеться. Не пропускайте жоден із пунктів. Далі звантажте всі документи, які вимагатиме система і поставте свій електронний підпис.

Натисніть кнопку “Відправити” і очікуйте на подальші вказівки. Наступним кроком — буде перевірка ваших житлових умов. Всі наступні етапи процедури всиновлення відбуватимуться в звичайному форматі. Також в “Дії” ще раніше запустили послугу “Консультація з приводу всиновлення”. Там потенційні батьки можуть дізнатися всю інформацію, яка цікавить їх по даному питанню.

В “Дії” з’явилося й ряд інших послуг

Крім цього в “Дії” з’явилося й ряд інших послуг, зокрема послуга шерингу авто, документи на англійській мові, електронний вид на проживання та електронне пенсійне посвідчення. А ще днями великого резонансу набула інформація, що в “Дії”, тепер можна буде зареєструвати шлюб. Електронні паспорти, які є в додатку підходитимуть для працівників ДРАЦСу, але це не означає, що одружуватися можна буде вдома. Просто на інший план відійде актуальність паперового паспорту.