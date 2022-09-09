Львиная доля украинцев могут оформить срочную единовременную выплату в размере 6600 грн

Почти каждый день появляется информация о новых видах денежной помощи украинцам и, в первую очередь, внутренне перемещенным лицам. Это уже давно не только государственные выплаты. Суммы разные, как и целевая аудитория, на которую они нацелены. Теперь стало известно, что все, кто эвакуировался в Запорожье, могут оформить единовременную выплату в размере 6600 грн. Такую помощь людям предлагают в “Каритас Запорожье” запустив там специальную программу “Человеческое достоинство”.





Речь об определенных категориях людей

Сейчас в Запорожье эвакуируется много жителей области и некоторых соседних областей, где ситуация напряжена. Не все без исключения переселенцы могут получить деньги. В список претендентов включили:

Лица с инвалидностью. Лиц, одиноких и имеющих более 60 лет. Одиноких родителей с несовершеннолетними детьми. Людей с тяжелыми заболеваниями. Беременных женщин и кормящих мам. (речь о малышах до двух лет).

Благотворительный фонд позволяет таким семьям или отдельным людям оформить пособие из расчета 6600 гривен на одного человека. Но деньги может оформить не больше четырех членов семьи.

Нужно регистрироваться и подавать соответствующие документы

Чтобы получить помощь, нужно прийти в офис фонда “Каритас Запорожье”, который находится по адресу улица Семафорная 8. Прием граждан проводится с понедельника по пятницу с 9:30 до 16:00.



Для того чтобы вас зарегистрировали, нужно иметь следующие документы:

Паспорт по регистрации, подтверждающий, что вы проживаете в зоне боевых действий, или городах или селах, которые сейчас находятся под оккупацией. Идентификационный код. Документы на каждого члена семьи. Номер банковского счета в формате IBAN.

Есть один нюанс, если вы уже получали какую-либо помощь от данного фонда, даже просто продуктовый набор, то заявку на помощь можно подавать только через месяц.