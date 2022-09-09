Левова частка українців можуть оформити термінову одноразову виплату у розмірі 6600 грн

Майже щодня з’являється інформація про нові види грошової допомоги українцям та в першу чергу внутрішньо переміщеним особам. Це вже давно не лише державні виплати. Суми різні, як і цільова аудиторія на яку вони націлені. Наразі стало відомо, що всі хто евакуювався до Запоріжжя можуть оформити одноразову виплату у розмірі 6600 грн. Таку допомогу людям пропонують у “Карітас Запоріжжя” запустивши там спеціальну програму “Людська гідність”.





Мова про певні категорії людей

Наразі до Запоріжжя евакуйовується багато мешканців області та деяких сусідніх областей, де ситуація напружена. Не всі без винятку переселенці можуть отримати кошти. До переліку претендентів включили:

Осіб з інвалідністю. Осіб, які є одинокими та мають більше 60 років. Одиноких батьків з неповнолітніми дітьми. Людей з важкими захворюваннями. Вагітних жінок і мам, які годують груддю. (мова про малюків до двох років).

Благодійний фонд дозволяє таким сім’ям чи окремим людям оформити допомогу з розрахунку 6600 гривень на одну особу. Але гроші може оформити не більше чотирьох членів родини.

Потрібно реєструватися та подавати відповідні документи

Щоб отримати допомогу потрібно прийти у офіс фонду “Карітас Запоріжжя”, який знаходиться за адресою вулиця Семафорна 8. Прийом громадян проводиться з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 16:00.

Для того, щоб вас зареєстрували, потрібно мати наступні документи:

Паспорт з реєстрацію, яка підтверджує, що ви проживаєте у зоні бойових дій, або містах чи селах, які зараз під окупацією. Ідентифікаційний код. Документи на кожного члена родини. Номер банківського рахунку в форматі IBAN.

Є один нюанс, якщо ви вже отримували якусь допомогу від даного фонду, бодай продуктовий набір, то заявку на допомогу можна подавати лише через місяць.