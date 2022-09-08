Повестки на предприятиях: стало известно, сохраняется ли за мобилизованными их рабочее место

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Повестки продолжают вручать, и в том числе трудоустроенным официально в различных компаниях, на предприятиях и заводах. Естественно, работник обязан на неопределенное время покинуть свое рабочее место. Какие права у него есть сейчас? Может ли он потом вернуться на ту же должность? Сохраняется ли за ним его заработная плата? Вот, как все это происходит по состоянию на сегодняшний день.





Сохраняется только рабочее место, а зарплата уже нет

До 19 июля, лица, которые были мобилизованы, а до этого официально работавшие могли получать и дальше заработную плату. Затем, Правительство решило снять эту нагрузку с работодателей. Мол мобилизация слишком масштабная, и если с одного завода заберут более 20% работников, то работодатель обанкротится, продолжая выплачивать им всем зарплату. В то же время рабочее место остается за работником. То есть, когда мужчина или женщина вернутся с фронта, они вправе вернуться на прежнее место работы и на ту должность, на которой работали до мобилизации.

Также существует специальная процедура увольнения, если пришла повестка:

Работник должен сообщить работодателю о факте мобилизации. В основном это специальное заявление. Работодатель должен выдать приказ об увольнении с работы в связи с мобилизацией и указать в приказе, что за работником сохраняется его рабочее место.

Мобилизация продлена до ноября, однако на эти даты смотреть не нужно. Военное положение, как и мобилизацию, будут однозначно продолжать до тех пор, пока будут продолжаться боевые действия. Так же их могут раньше времени и отменить, если война завершится быстрее.

Компенсация работодателям продолжает выплачиваться

К слову о рабочих местах и ​​правах работодателей и работников. По состоянию на август 2022 года работодатели получили более 37 миллионов гривен компенсации за то, что трудоустраивают внутренне перемещенных лиц. Напомним, за одного такого работника работодатель получает 6500 грн.