Зеленський підписав закон: в Україні почнуть по-новому рахувати пенсії

В Україні з дня на день розмір пенсій почнуть рахувати за новими правилами. До суми виплат громадян, що вийдуть на заслужений відпочинок, не будуть враховувати їхню зарплатню з 24 лютого 2022 року. Адже через зниження доходів українців з початку війни, їх актуальні зарплати можуть негативно вплинути на розмір майбутніх пенсій.





Законопроект №7453, що передбачає зміну правил розрахунку пенсії, вже підписав президент України Володимир Зеленський. Згідно з ним заробіна плата, яку українці отримували з початку війни, жодним чином не буде впливати на їхні виплати після виходу на заслужений відпочинок.

На сьогоднішній день розмір майбутніх пенсійних виплат українцям рахують за такою формулою:

Власну зарплатню майбутнього пенсіонера ділять на середню з/п у країні, отримане число множать на роки стажу, 1% та середню зарплатню українців за 3 останні роки.

Таким чином чим нижча зарплата громадянина, тим меншою буде його щомісячне утримання після виходу на пенсію. Та завдяки новому закону падіння доходів громадян з початком війни жодним чином не позначиться на їх пенсіях.

При цьому в законі уточнюється, що стаж, здобутий з 24 лютого, як і раніше буде враховуватися у формулі розрахунку пенсійних виплат.

Однак варто зазначити, що ця норма сподобається далеко не всім. Наприклад нова система буде вкрай невигідною для віськовослужбовців. З 24 лютого до лав ЗСУ вступило вже близько 1 мільйона українців. Наразі вони отримують досить виску для країни зарплатню – від 30 до 100 тис грн. Тож якби правила розрахунку не змінилися, за час війни вони могли б суттєво збільшити суму своєї майбутньої пенсії.

Нагадаємо що за останні пів року фінансування Пенсійного фонду в Україні зросло майже на 30 мрд. грн. Таким значним поповненням власного бюджету ПФУ завдячує щедрій фінансовій допомозі країн-партнерів.