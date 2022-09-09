Повістки на підприємствах: стало відомо, чи зберігається за мобілізованими їх робоче місце

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Повістки продовжують вручати, і в тому числі тим, хто працевлаштований офіційно в різноманітних компаніях, на підприємствах та заводах. Звісно, працівник змушений на невизначений час покинути своє робоче місце. Які права в нього є на даний момент? Чи може він потім повернутися на ту саму посаду? Чи зберігається за ним його заробітна плата? Ось, як все це відбувається станом на сьогодні.





Зберігається лише робоче місце, а зарплата вже ні

До 19 липня, особи, які були мобілізовані, а до цього офіційно працювали могли отримувати й надалі заробітну плату. Потім, Уряд вирішив зняти це навантаження з роботодавців. Мовляв мобілізація надто масштабна, і якщо з одного заводу заберуть понад 20% працівників, то роботодавець збанкрутує продовжуючи виплачувати їм всім зарплату. Водночас робоче місце залишається за працівником. Тобто, коли чоловік чи жінка повернуться з фронту, вони мають право повернутися на старе місце роботи і на ту посаду, на якій працювали до мобілізації.

Також існує спеціальна процедура звільнення, якщо прийшла повістка:

Працівник має повідомити роботодавця про факт мобілізації. Переважно це спеціальна заява. Роботодавець повинен видати наказ про звільнення з роботи у зв’язку з мобілізацією та вказати в наказі, що за працівником зберігається його робоче місце.

Наразі мобілізацію продовжено до листопада, однак на ці дати дивитися не потрібно. Воєнний стан, як і мобілізацію однозначно продовжуватимуть до тих пір поки триватимуть бойові дії. Так само їх можуть завчасно й скасувати, якщо війна завершиться швидше.

Компенсація роботодавцям продовжує виплачуватись

До слова про робочі місця та права роботодавців і працівників. Станом на серпень 2022 року, роботодавці отримали понад 37 мільйонів гривень компенсації за те, що працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. Нагадаємо, за одного такого працівника роботодавець отримує 6500 грн.