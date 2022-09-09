В Україні запрацює принципово нова система оповіщення: що це буде?

Наразі в Україні є лише одна більш менш стабільна система оповіщення про загрозу, про ракетну загрозу і це сирена. Також, є спеціальний додаток завантаживши який повідомлення про ракетну тривогу приходитиме й на смартфон. Але цей додаток завантажують не всі, а ще він не сповіщає про інші види небезпек: ядерну чи хімічну. Зараз в Україні працюють над принципово новою системою сповіщення, яка приходитиме всім на телефон незалежно від того, чи встановлювати користувачі якісь розширення чи ні. Більше того, сповіщення повинно працювати навіть на “кнопочних” телефонах. Принаймні цього хочуть домогтися розробники.





Нова система запрацює з грудня

Наразі дана система вже тестується і дехто з українців мав можливість з нею познайомитися. На екран смартфона виводиться оголошення, про небезпеку в регіоні. Все це супроводжується пронизливим звуком та вібрацією, які тривають 15-20 секунд. Про роботу над новою системою сповіщення розповів заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.

“З листопада-грудня ми зможемо говорити про роботу нової системи оповіщення за допомогою мобільних телефонів у постійному режимі”, – сказав Примуш.

Система працюватиме за допомогою мобільних операторів

Для роботи сповіщень не потрібно мати доступ до інтернету, все приходить завдяки мобільним операторам через службові канали зв’язку. Вже зараз на момент тестування системи вона охоплює приблизно 67% абонентів. До грудня це мають бути абсолютно всі власники телефонів, неважливо якої моделі та новизни.

“Цей проєкт ми започаткували у квітні, коли зрозуміли, що сповіщення — один із ключових елементів евакуації, попередження про різноманітні надзвичайні події, пов’язані з хімічною, радіаційною і військовою загрозою. Перевага цієї системи у тому, що сповіщення надсилаються миттєво навіть за поганого зв’язку”, – розповів Примуш.