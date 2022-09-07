2023 подарит новый дом для пяти знаков Зодиака: некоторые переедут уже в январе

Астрологи уже начинают сочинять гороскопы на следующий год, ведь он совсем не за горами. Эксперты решили начинать свои прогнозы с положительных моментов. По крайней мере, для пяти знаков Зодиака действительно есть приятные новости. В следующем году у них большая вероятность переехать в другой город или даже страну. Даже если вы сейчас к этому не готовы или не хотите, поверьте все получится лучше, чем вы могли бы представить.





Близнецы

Для Близнецов переезд придется именно на январские праздники. Вы сможете быстро обосноваться в новом доме и даже пригласить новых знакомых к себе в гости. Астрологи говорят, что для большинства Близнецов это будет переезд просто в новое помещение о котором они давно мечтают. Мол это не будет кардинальное изменение города или тем более страны.

Дева

А вот с Девами все немного кардинальнее. Их жизнь забросит как минимум в другой город. Сначала вам будет необычно в новом окружении и вы будете скучать по родным. Но вскоре судьба подготовит вам сюрприз. Вы можете встретить вторую половинку. Если это произойдет, вы будете очень счастливы.

Стрелец

Ваш переезд будет связан с работой, а еще принесет вам множество финансовых благ. Вы сможете позволить себе многое, и реализовать немало собственных материальных желаний. Карьера будет стремительно развиваться.

Козерог

Многие представители этого знака уже давно чувствуют, что хотят многое изменить в своей жизни. Им надоело быть на одном и том же месте и заниматься рутинными делами. В 2023 году появится отличный шанс все изменить. При этом вы сможете реализовать себя в новой сфере деятельности. Год будет очень продуктивным.

Водолей

Водолеи переедут как минимум в другой город, как максимум в другую страну. Жизнь изменится очень сильно. Астрологи видят немало изменений в личной жизни. Одинокие представители знака обретут любовь, а некоторые задумаются над пополнением в семье.