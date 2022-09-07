Польща виплачуватиме українцям по 80 000 гривень: хто претендує?

Польща чудово проявила себе під час повномасштабної війни, адже прийняла до себе найбільше біженців з України. Крім цього сусідня держава регулярно допомагає українцям гуманітарно та фінансово. І мова не лише про тих, хто перебуває на її території. Днями з’явилася інформація, що польський Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького виплачуватиме допомогу українкам та українським дітям. Перші можуть отримати майже 80 000 гривень одним платежем. Дітям протягом кількох місяців виплачуватимуть по 720 злотих, що еквівалентно 5590 грн.





Фонд створено за підтримки польського та українського Урядів

Ця допомога буде направлена дітям, які втратили батьків через війну, та жінкам, які перебували у полоні окупантів. Заявки на отримання допомоги можна подавати до 30 листопада 2022 року, або до того моменту поки не закінчаться виділені кошти. Стосовно дітей, то подавати заявку можуть всі кому немає 18 років. Мова про дітей, які втратили обох батьків, або одного, який при цьому був єдиним опікуном. Допомогу виплачуватимуть щомісяця до кінця цього року. За дітей оформити заявку можуть їхні близькі родичі, чи люди, які тимчасово або вже на постійній основі ними опікуються.

Жінки, які перебували у російському полоні можуть оформити 10 000 злотих одноразово. Заявки потрібно подавати за цим посиланням. Всі гроші приходитимуть в гривнях на вказані заявниками банківські рахунки.

Польща при потребі надасть й психологічну підтримку

Також, до 20 вересня можна подати заявку на отримання психологічної допомоги в Польщі. Це буде своєрідна реабілітаційна поїздка всі витрати за яку бере на себе приймаюча сторона. В Україні теж є чимало платформ де можна знайти безкоштовну психологічну підтримку. Варто не соромитися її шукати, тим паче, що за бажанням можна спілкуватися з психологом з будь-якої точки країни, чи світу. Інколи й цілком анонімно.