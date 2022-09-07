Польша будет выплачивать украинцам по 80 000 гривен: кто претендует?

Польша прекрасно проявила себя во время полномасштабной войны, ведь приняла к себе больше всего беженцев из Украины. Кроме этого, соседнее государство регулярно помогает украинцам гуманитарно и финансово. И речь не только о тех, кто находится на ее территории. На днях появилась информация, что польский Фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого будет выплачивать помощь украинкам и украинским детям. Первые могут получить около 80 000 гривен одним платежом. Детям в течение нескольких месяцев будут выплачиваться по 720 злотых, что эквивалентно 5590 грн.





Фонд создан при поддержке польского и украинского правительств

Эта помощь будет направлена ​​детям, потерявшим родителей из-за войны, и женщинам, находившимся в плену русских. Заявки на получение помощи можно подавать до 30 ноября 2022 года, или до того момента, пока не закончатся выделенные средства. Что касается детей, то подавать заявку могут все кому нет 18 лет. Речь о детях, потерявших обоих родителей, или одного, который при этом был единственным опекуном. Помощь будут выплачиваться ежемесячно до конца этого года. За детей оформить заявку могут их близкие родственники или люди, которые временно или уже на постоянной основе о них заботятся.

Находившиеся в плену женщины могут оформить 10 000 злотых единовременно. Заявки следует подавать по этой ссылке. Все деньги будут приходить в гривнах на указанные заявителями банковские счета.

Польша при необходимости предоставит и психологическую поддержку

Также до 20 сентября можно подать заявку на получение психологической помощи в Польше. Это будет своеобразная реабилитационная поездка – все расходы за которую берет на себя принимающая сторона. В Украине тоже есть немало платформ, где можно найти бесплатную психологическую поддержку. Следует не стесняться ее искать, тем более что по желанию можно общаться с психологом из любой точки страны или мира. Иногда и полностью анонимно.