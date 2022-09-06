В НБУ объяснили, почему вводят ограничения на банковские переводы и снятие наличных денег

Еще с начала военного положения в Украине наблюдается немало ограничений, связанных с банковскими операциями. Большинство популярных банков только в конце лета начали постепенно снимать некоторые ограничения, но они все равно остаются почти на все операции с валютой и на операции, где привлечены большие суммы средств. В НБУ объяснили это тем, что так они перестраховались. Война провоцирует панику, а соответственно люди начали массово выводить деньги со счетов. Все это привело бы к полному краху финансовой системы и банкротству даже крупнейших банковских учреждений.





В настоящее время действуют следующие ограничения

Несмотря на то, что люди вроде как привыкли уже к войне, и не спешат снимать абсолютно все деньги со счетов, банки все равно не ослабляют ряд ограничений.

Среди запрещенного по состоянию на 7 сентября:

Со счета можно снять максимум 100000 гривен в день. То есть получить эти деньги можно на кассе банка, но перед этим банк следует предупредить, чтобы эти средства учреждение успело подготовить. В банкомате можно снять максимум 15 000 гривен с карты другого банка, и немного больше, если карта и банкомат одного учреждения. Также 6000 в день можно получить на кассе супермаркетов. Заграницей позволяют снимать до 12000 гривен в неделю. С валютных счетов можно снять максимум 100 000 гривен. На зарубежные счета можно выслать максимум 100 000 гривен в месяц.

В НБУ говорят, что эти ограничения действуют, ведь уже полгода идет война, а банки продолжают нормально работать и даже предлагали клиентам льготные условия сотрудничества.

Льготы и кредитные каникулы уже не действуют

С 1 сентября почти все банки упразднили льготные кредитные ставки и кредитные каникулы. Теперь пеня и штрафы будут расти, а кредитная история будет портиться, поэтому клиентам советуют не медлить с обязательными ежемесячными платежами.