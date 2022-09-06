У НБУ пояснили, чому вводять обмеження на банківські перекази та зняття готівки

Ще від початку воєнного стану в Україні спостерігається чимало обмежень пов’язаних з банківськими операціями. Більшість популярних банків лише наприкінці літа почали поступово знімати деякі обмеження, але вони все одно залишаються майже на всіоперацій з валютою та на операції, де залучені великі суми коштів. В НБУ пояснили це тим, що так вони перестрахувалися. Війна провокує паніку, а відповідно люди почали б масово виводити гроші з рахунків. Все це призвело б до повного краху фінансової системи та банкрутування навіть найбільших банківських установ.





Наразі діють наступні обмеження

Попри те, що люди наче звикли вже до війни, і не квапляться знімати абсолютно всі гроші з рахунків, банки все одно не послаблюють ряд обмежень.

Серед забороненого станом на 7 вересня:

З рахунку можна зняти максимум 100 000 гривень на день. Тобто отримати ці гроші можна на касі банку, але перед цим банк потрібно попередити, щоб ці кошти установа встигла підготувати. В банкоматі можна зняти максимум 15 000 гривень з картки іншого банку, і трохи більше, якщо картка і банкомат однієї установи. Також, 6000 в день можна отримати на касі супермаркетів. Закордоном дозволяють знімати до 12000 гривень на тиждень. В валютних рахунків можна зняти максимум 100 000 гривень. На закордонні рахунки можна відправити максимум 100 000 гривень на місяць.

В НБУ кажуть, що ці обмеження діють, адже вже пів року триває війна, а банки продовжують нормально працювати, та навіть пропонувати клієнтам пільгові умови співпраці.

Пільги та кредитні канікули вже не діють

З 1 вересня майже всі банки скасували пільгові кредитні ставки і кредитні канікули. Тепер пеня та штрафи ростимуть, а кредитна історія псуватиметься, тому клієнтам радять не зволікати з обов’язковими щомісячними платежами.