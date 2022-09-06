Восени війна перейде в гарячу фазу: екстрасенс озвучила несподівані факти

Безліч екстрасенсів та астрологів регулярно складають прогнози щодо війни та її подальшого розвитку. Багато цих передбачень дійсно збуваються. Переважно екстрасенси “бачать” якісь важливі переломні моменти, великі катастрофи, як от потрапляння ракет в особливо людні місця. Не один експерт наголошував, що повторного наступу на Київ не буде. Попри те, що загроза з Білорусі постійно зберігається. Наразі, всі чекають, що ж буде восени. Збройні Сили України розпочали контрнаступ на кількох напрямках, а окупанти й надалі продовжують тероризувати Запорізьку атомну електростанцію. З цього приводу висловилася відома екстрасенс Людмила Хомутовська.





Осінь буде гарячою

Пані Людмила каже, що восени буде багато запеклих боїв. В багатьох з них українці отримають важливу перемогу, але не обійдеться й без поразок та великих втрат. На жаль до цього треба бути готовим, адже і Україна і Росія наразі повні рішучості, тож кровопролиття буде багато.

Хомутовська поділилася своїми відчуттями щодо ЗАЕС. Вона впевнена, що станцію не підірвуть. Ба більше, вже до кінця цього року вона повернеться під контроль України. Це трапиться або в ході бойових дій, коли українські війська зможуть обступити станцію і переважатимуть в силі. Або ж в ході переговорів між двома країнами. Причому прямих переговорів Путіна і Зеленського Людмила не бачить. Каже, що до діалогу будуть залучені треті особи.

Війна завершиться до зими?

Скоріше за все, що ні. І це думка одразу кількох астрологів, які одноголосно кажуть, що бачать бойові дії під час холодної пори року. Водночас взимку буде кілька етапів, коли бої вщухатимуть, ймовірно через погіршення погодних умов. І навпаки набиратимуть обертів. Ситуація ще довго не буде стабільною, а війна продовжиться й у 2023 році.