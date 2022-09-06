Власти дали новые прогнозы относительно курса валют: эксперты назвали это оптимизмом

На днях в сети начала распространяться информация, что в 2023 году доллар достигнет отметки 50 гривен за единицу. Такую цифру заложило в макроэкономических прогнозах Министерство экономики Украины. Украинские власти считают, что таким доллар станет в конце 2023 года. Эксперты считают, что это очень оптимистичный прогноз. Ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз считает, что такой прогноз сдержан, но оптимистичен.





“Доллар по 50 грн в конце следующего года – это пусть сдержанный, но скорее оптимизм. Оно бы и хотелось, наверное, очень-очень многим, чтобы все вернулось назад, и снова доллар по 25… Но так не будет“, – написал Дубогрыз в Facebook.

Также Дубогрыз прокомментировал позиции по инфляции

Министерство экономики озвучило цифры по ожидаемой инфляции и считает, что в 2023 году она составит 30%. В то же время, НБУ заявили, что такой показатель в Украине будет наблюдаться уже до конца этого года, а вот в следующем инфляция приостановится где-то на уровне 20%. Дубогрыз считает, что более реалистичен прогноз власти, а не НБУ. Но не стоит забывать, что этот прогноз базируется на мнении, что осенью боевые действия ослабнут, а в 2023 году и вовсе закончатся.

Не внушает большого оптимизма компания Libertex Partner

Руководитель отдела аналитики Libertex Partner Андрей Шевчишин также прокомментировал ситуацию и заявил, что доллар будет расти еще до начала 2023 года. Мол некоторые предприниматели, рассчитывая цену собственной продукции, уже считают ее по курсу 45 гривен за доллар. Украинцам следует быть готовыми к тому, что цены еще не скоро вернутся к старым, если и вовсе вернутся. В ближайшие несколько месяцев, к сожалению, будет наблюдаться лишь негативная тенденция.