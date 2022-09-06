Ціна солі знову б’є рекорди: в яких торгових мережах вона коштує найдешевше

Після того, як в Донецькій області призупинило свою роботу підприємство “Артемсіль” в Україні сильна проблема з цією базовою приправою. Спочатку солі ніде не було, потім на полицях почала з’являтися імпортна продукція по незвичній для українців ціні. Подекуди за кілограм солі просили 70 гривень. Зараз асортимент солі трохи збільшився, але ціна знову починає чуть “стрибати”, Експерти пояснюють це сезоном закруток. Люди квасять капусту, роблять консервацію, відповідно попит на сіль зріс, а з ним і ціна. Експерти повідомляють, що ціна на сіль в різних торгових мережах варіюється від 17 до 33 гривень за кіло. То де найдешевше?





Ціни дуже різняться, і подекуди є великий контраст

Було проаналізовано найпопулярніші торгові мережі. Результати аналізуйте самостійно.

Ашан — морська сіль (450 грамів) коштує 16,90 грн, а кілограм йодованої солі продають за 38 гривень. Метро — кілограм морської солі коштує 31,69 грн, а йодована по 25 гривень. АТБ — кілограм солі коштує 27,90 грн, можна купити ще пів кіло за 17,20 грн. Мегамаркет — кам’яна сіль коштує по 34, 20 за кіло, а морська по 37,60 грн. Кілограм йодованої солі аж 47,30 грн. Новус — кухонна сіль коштує 22,49 за кіло, морська йодована по 33,49 за кіло, звичайна морська сіль (500 грамів) — 43,49 грн.

Зауважимо, що несуттєво але також подорожчали оцет і сода. Експерти кажуть, що дефіциту цих товарів немає і не очікується, а ціни прийдуть в норму вже через місяць два коли сезон консервації закінчиться.

До слова, незабаром мають подешевшати й базові овочі, адже якраз збирається їх врожай. Тож хто хоче закупити моркву, капусту, картоплю чи, наприклад, червоний буряк, через два три тижні для цього буде найкращий час.