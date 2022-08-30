Обменники не принимают ряд купюр: новые ограничения от НБУ вступают в силу

В Украине начали существенно усиливать требования по работе обменников. НБУ решил максимально уравнять условия, в которых работают обменники и банки, ведь последние не могут так свободно устанавливать, например, курс валют. Теперь в обменниках обязательно должно быть видеонаблюдение и охрана, курс валют должен быть таким, как и официальный по стране. Запрещается любая реклама, включая яркие заманчивые вывески. Все для того, чтобы люди покупали или продавали доллары только тогда, когда им действительно это нужно, а не подвергаясь маркетинговым ходам. Кроме этого, обменники не могут принимать ряд купюр.





Запрещается обменивать преимущественно старые и испорченные банкноты

В обменники нельзя приносить купюры, которые:

Сильно изношенные. С пятнами и краской. Порванные или надорванные.

“В Национальный банк Украины поступают многочисленные запросы и жалобы от граждан относительно отказа банков в приеме для осуществления валютно-обменных операций изношенных и поврежденных банкнот иностранных валют”, – отмечают в НБУ.

Дело в том, что в банке еще могут принять поврежденные или старые купюры, и отправить их на обмен в выпустивший их банк. Это платная услуга и нужно подождать определенный период времени. В обменниках преимущественно такие купюры просто не принимают. Отказать могут и в обмене долларов, выпущенных до 1996 года, ведь у них другой дизайн и кассиры часто не могут понять настоящие это деньги или нет.

Что с курсом?

Что касается курса валют по состоянию на 31 августа, то в большинстве городов Украины доллар остановился на отметке 40 гривен (покупка) и 40,80 грн (продажа). Евро держится на таких же показателях. Эксперты говорят, что более низким курсом в ближайшее время точно не будет, но и существенного подорожания ожидать не нужно.