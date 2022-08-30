Обмінники не приймають ряд купюр: нові обмеження від НБУ вступають в дію

В Україні почали суттєво посилювати вимоги стосовно роботи обмінників. НБУ вирішив максимально зрівняти умови в яких працюють обмінники та банки, адже останні не можуть так вільно встановлювати, наприклад, курс валют. Відтепер в обмінниках обов’язково має бути відеоспостерження та охорона, курс валют повинен бути таким, як і офіційний по країні. Забороняється будь-яка реклама, в тому числі яскраві заманливі вивіски. Все для того, щоб люди купували або продавали долари лише тоді, коли їм дійсно це потрібно, а не піддаючись маркетинговим ходам. Крім цього обмінники не можуть приймати ряд купюр.





Забороняється обмінювати переважно старі та зіпсовані банкноти

В обмінники не можна приносити купюри, які:

Сильно зношені. З плямами та фарбою. Порвані чи надірвані.

“До Національного банку України надходять численні запити та скарги від громадян щодо відмови банків у прийомі для здійснення валютно-обмінних операцій зношених та пошкоджених банкнот іноземних валют”, – зазначають в НБУ.

Річ у тім, що в банку ще можуть прийняти пошкоджені або старі купюри, та відправити їх на обмін в банк, який їх випустив. Це платна послуга і потрібно зачекати певний період часу. В обмінниках, переважно такі купюри просто не приймають. Відмовити можуть й в обміні доларів, випущених до 1996 року, адже вони мають інший дизайн і касири часто не можуть зрозуміти справжні це гроші чи ні.

Що з курсом?

Щодо курсу валют станом на 31 серпня, то в більшості міст України долар зупинився на позначці 40 гривень (купівля), 40,80 грн продаж. Євро тримається на таких самих показниках. Експерти кажуть, що нижчим курс найближчим часом точно не буде, але й суттєвого подорожчання очікувати не потрібно.