Средняя зарплата в Украине от 10 000 до 27 000 гривен: в каких областях платят больше всего?
Минимальная зарплата в Украине одинакова во всех областях, а средняя может сильно варьироваться. Все зависит от того, насколько мощная экономика определенной области, сколько в ней работает перспективных компаний и предприятий. Развита ли туристическая сфера, аграрная отрасль и т.д. Традиционно лидером по зарплатам всегда была Киевщина, но и стоимость жизни в столице самая высокая. Самые маленькие зарплаты были преимущественно в Тернопольской, Ровенской и Сумской областях. Война немного подкорректировала эту ситуацию. Где сейчас можно заработать больше всего?
Лидером остается Киевщина, а вот самая плохая ситуация на Харьковщине
Лидером по величине зарплат остается Киевщина. Там средняя зарплата составляет около 29 000 гривен. Худшая ситуация на Харьковщине, вероятно из-за того, что город постоянно страдает от вражеских обстрелов. Экономика не может полноценно работать, а значит, средняя зарплата там сейчас составляет всего 10 000 гривен.
В целом, рейтинг выглядит следующим образом:
- Киев – 29 000 грн.
- Одесса – 25 800 грн.
- Днепр 23 100 грн.
- Львов – 22 000 грн.
- Закарпатье – 16 200 грн.
- Кировоград – 12 300 грн.
- Сумы и Ровно – 11 700 грн.
- Тернополь – 11 200 грн.
- Харьков – 10 000 грн.
Относительно отраслей в которых больше всего зарабатывают, то это:
- ИТ-сектор и менеджмент – от 50 000 до 80 000 гривен и более.
- Консультирование – 58 300 гривен. Сюда входят юридические услуги, адвокат, нотариус и т.д.
- Бухгалтерия, учет и финансы – 27 400 грн.
- Маркетинг – от 26 000 гривен.
В этом году самые маленькие зарплаты получают в туристической отрасли, сфере обслуживания, гостинично-ресторанном бизнесе, хотя летом заработок этих специалистов несколько улучшился. В рейтинг самых маленьких зарплат попали рабочие специальности, работники безопасности и специалисты, которые только начинают свою карьеру.
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