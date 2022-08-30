Средняя зарплата в Украине от 10 000 до 27 000 гривен: в каких областях платят больше всего?

Минимальная зарплата в Украине одинакова во всех областях, а средняя может сильно варьироваться. Все зависит от того, насколько мощная экономика определенной области, сколько в ней работает перспективных компаний и предприятий. Развита ли туристическая сфера, аграрная отрасль и т.д. Традиционно лидером по зарплатам всегда была Киевщина, но и стоимость жизни в столице самая высокая. Самые маленькие зарплаты были преимущественно в Тернопольской, Ровенской и Сумской областях. Война немного подкорректировала эту ситуацию. Где сейчас можно заработать больше всего?





Лидером остается Киевщина, а вот самая плохая ситуация на Харьковщине

Лидером по величине зарплат остается Киевщина. Там средняя зарплата составляет около 29 000 гривен. Худшая ситуация на Харьковщине, вероятно из-за того, что город постоянно страдает от вражеских обстрелов. Экономика не может полноценно работать, а значит, средняя зарплата там сейчас составляет всего 10 000 гривен.

В целом, рейтинг выглядит следующим образом:

Киев – 29 000 грн. Одесса – 25 800 грн. Днепр 23 100 грн. Львов – 22 000 грн. Закарпатье – 16 200 грн. Кировоград – 12 300 грн. Сумы и Ровно – 11 700 грн. Тернополь – 11 200 грн. Харьков – 10 000 грн.

Относительно отраслей в которых больше всего зарабатывают, то это:

ИТ-сектор и менеджмент – от 50 000 до 80 000 гривен и более. Консультирование – 58 300 гривен. Сюда входят юридические услуги, адвокат, нотариус и т.д. Бухгалтерия, учет и финансы – 27 400 грн. Маркетинг – от 26 000 гривен.

В этом году самые маленькие зарплаты получают в туристической отрасли, сфере обслуживания, гостинично-ресторанном бизнесе, хотя летом заработок этих специалистов несколько улучшился. В рейтинг самых маленьких зарплат попали рабочие специальности, работники безопасности и специалисты, которые только начинают свою карьеру.