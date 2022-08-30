Середня зарплата в Україні від 10 000 до 27 000 гривень: в яких областях платять найбільше?

Мінімальна зарплата в Україні однакова у всіх областях, а от середня може сильно варіюватися. Все залежить від того, наскільки потужною є економіка певної області, скільки в ній працює перспективних компаній та підприємств. Чи розвинена туристична сфера, аграрна галузь тощо. Традиційно лідером з зарплат завжди була Київщина, водночас, і вартість життя в столиці найвища. Найменші зарплати були переважно у Тернопільській, Рівненській та Сумській областях. Війна трішки підкорегувала цю ситуацію. То де зараз можна заробити найбільше?





Лідером залишається Київщина, а от найгірша ситуація на Харківщині

Лідером по величині зарплат залишається Київщина. Там середня зарплата становить приблизно 29 000 гривень. Найгірша ситуація на Харківщині, ймовірно через те, що місто постійно потерпає від ворожих обстрілів. Економіка не може повноцінно працювати, а відтак середня зарплата там зараз становить лише 10 000 гривень.

А загалом, рейтинг виглядає наступним чином:

Київ — 29 000 грн. Одеса — 25 800 грн. Дніпро 23 100 грн. Львів — 22 000 грн. Закарпаття — 16 200 грн. Кіровоград — 12 300 грн. Суми і Рівне — 11 700 грн. Тернопіль — 11 200 грн. Харків — 10 000 грн.

Стосовно галузей в яких найбільше заробляють, то це:

ІТ-сектор та менеджмент — від 50 000 до 80 000 гривень і більше. Консультування — 58 300 гривень. Сюди входять юридичні послуги, адвокат, нотаріус тощо. Бухгалтерія, облік та фінанси — 27 400 грн. Маркетинг — від 26 000 гривень.

Цього року найменші зарплати отримують у туристичній галузі, сфері обслуговування, готельно-ресторанному бізнесі, хоча літом заробіток цих фахівців трохи покращився. У рейтинг найменших зарплат потрапили робітничі спеціальності, працівники безпеки та спеціалісти, які лише починають свою кар’єру.