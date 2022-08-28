Смертельная опасность: как купить яйца в магазине и не попасть в больницу – советы эксперта

Яйца – это универсальный продукт, без которого не обходится ни один украинец. Но очень часто в торговых точках можно купить не просто некачественный товар, но и опасный для здоровья. Разбираемся, как отличить хорошие яйца от плохих.





Как выбрать свежие яйца

Запомните главное правило – срок годности столовых яиц полностью зависит от того, в каких условиях их хранят.

Если хранить их при температуре не выше +2 градусов по Цельсию, то употреблять их можно на протяжении 90 дней.

При температуре выше +25 градусов по Цельсию яйца пригодные к употреблению на протяжении 25 дней. При покупке яиц в магазине, всегда ориентируйтесь на дату сортировки. Чем ближе она к сегодняшней дате, тем выше вероятность купить свежие яйца.

Кстати, чем старше курица, тем более крупные яйца она несет. Но мелкие яйца гораздо более полезные отборных. В яйцах первой категории оказалось идеальное соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот.

Как проверить свежесть яиц

Покупая яйца в магазине, придется доверять дате производства. Дома можете поместить яйца в глубокую емкость с холодной водой. Если они лежат на дне в горизонтальном положении, значит они свежие. Те, что слегка приподнимаются тупым углом кверху – уже не первой свежести, и их можно использовать разве что для выпечки.

Откажитесь от покупки яиц на рынках и в магазинах, если на них нет даты. Лучше всего покупать упакованные яйца, ведь на них гарантированно будет дата сортировки.

Отдельно отметим, что яйца в следах от последа несут реальную опасность. Если яйца не первой свежести, в них образуются миниатюрные поры, сквозь которые послед попадает вовнутрь. А это создает отличные условия для размножения сальмонеллеза, который провоцирует тяжелое пищевое отправление.