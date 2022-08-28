Смертельна небезпека: як купити яйця в магазині та не потрапити до лікарні – поради експерта

Яйця – це універсальний продукт, без якого не обходиться жодний українець. Але дуже часто у торгових точках можна купити не просто неякісний товар, а й небезпечний для здоров’я. Розбираємось, як відрізнити хороші яйця від поганих.





Як вибрати свіжі яйця

Запам’ятайте головне правило — термін придатності столових яєць залежить від того, в яких умовах їх зберігають.

Якщо зберігати їх за температури не вище +2 градусів за Цельсієм, то вони придатні до вживання протягом 90 днів.

При температурі вище +25 градусів за Цельсієм яйця придатні для вживання протягом 25 днів. Купуючи яйця в магазині, завжди орієнтуйтесь на дату сортування. Чим ближче вона до сьогоднішньої дати, тим вища ймовірність купити свіжі яйця.

До речі, що старша курка, то більші яйця вона несе. Але дрібні яйця набагато корисніші за добірні. У яйцях першої категорії виявилося ідеальне співвідношення омега-6 та омега-3 жирних кислот.

Як перевірити свіжість яєць

Купуючи яйця у магазині, доведеться довіряти даті виробництва. Вдома можете помістити яйця у глибоку місткість із холодною водою. Якщо яйця лежать на дні в горизонтальному положенні, то вони свіжі. Ті, що трохи піднімаються тупим кутом догори – вже не першої свіжості, і їх можна використовувати хіба що для випічки.

Відмовтеся від покупки яєць на ринках та в магазинах, якщо на них немає дати. Краще купувати упаковані яйця, адже на них гарантовано буде дата сортування.

Окремо відзначимо, що яйця у слідах від посліду несуть реальну небезпеку. Якщо яйця не першої свіжості, у них утворюються мініатюрні пори, через які послід потрапляє всередину. А це створює чудові умови для розмноження сальмонельозу, що провокує важке харчове відправлення.