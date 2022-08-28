В России планируют устроить показательное судилище над президентом Украины Владимиром Зеленским. Ключевым “свидетелем” против президента Украины должен стать экс генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, который подозревается в дезертирстве.





Об этом сообщил Орест Сохар ссылаясь на собственные источники в силовых структурах. По его словам это постановочное представление преследует цель продать миру очередной фейк о том, что власти Украины устроили “геноцид собственного народа”.

Очень вероятно, что речь пойдет о “бомбили Донбасс”, “маленькие гробики” и “распятый мальчик” – типичные сказки российской федерации, которые так радостно встречает зомбированный народ россии.

Отмечается, что главный свидетель сего действия – подозреваемый в государственной измене бывший генерал Службы безопасности Андрей Наумов. Сейчас он находится в городе Ниш в Сербии. Его задержали с суммой в 600 тысяч евро во время попытки незаконно попасть на территорию страны и найти там политическое убежище.

Источники утверждают, что сейчас россия торгуется с сербами касательно передачи им Наумова. Именно по этой причине сербы не освобождают бывшего генерала из-под стражи, им выгодно обменять его, но пока неизвестно на что. По законам Сербии его могут удерживать под стражей до трех лет.

В свою очередь Киев требует вернуть Наумова на территорию Украины. Но Белград не спешит принимать решение и продолжает переговоры с российской федерацией. Правительство Сербии пророссийское, но проукраинская оппозиция позволяет надеяться на принудительный возврат Наумова в Украину.

Отметим, что адвокаты экс генерала пребывают на денежном обеспечении российских спецслужб. В то же время известно, что рф предложила подозреваемому Наумову предоставить политическое убежище в обмен на показания против Зеленского.

Напомним, что обвинения в государственной измене Наумова появилось примерно в то время, как США и Израиль передали Украине список российских кротов в украинских властях.