У Росії планують зробити показове судилище над президентом України Володимиром Зеленським. Ключовим “свідком” проти президента України має стати ексгенерал Служби безпеки України Андрій Наумов, який підозрюється в дезертирстві.





Про це повідомив Орест Сохар, посилаючись на власні джерела в силових структурах. За його словами, це постановкове уявлення має на меті продати світу черговий фейк про те, що влада України влаштувала “геноцид власного народу”.

Дуже ймовірно, що мова йтиме про “бомбілі Донбас”, “малєнькіє гробікі” і “распятий мальчік” – типові казки російської федерації, які так радісно зустрічає зомбований народ Росії.

Зазначається, що головний свідок на цьому дійстві – підозрюваний у державній зраді колишній генерал Служби безпеки Андрій Наумов. Зараз він знаходиться у місті Ніш у Сербії. Його затримали із сумою у 600 тисяч євро під час спроби незаконно потрапити на територію країни та знайти там політичний притулок.

Джерела стверджують, що зараз росія торгується із сербами щодо передачі їм Наумова. Саме з цієї причини серби не звільняють колишнього генерала з-під варти, їм вигідно обміняти його, але поки що невідомо на що. За законами Сербії, його можуть утримувати під вартою до трьох років.

Своєю чергою, Київ вимагає повернути Наумова на територію України. Але Белград не поспішає приймати рішення та продовжує переговори з російською федерацією.Уряд Сербії проросійський, але проукраїнська опозиція дозволяє сподіватися на примусове повернення Наумова в Україну.

Зазначимо, що адвокати ексгенерала перебувають на грошовому забезпеченні російських спецслужб. У той же час відомо, що росія запропонувала підозрюваному Наумову надати політичний притулок в обмін на свідчення проти Зеленського.

Нагадаємо, що звинувачення у державній зраді Наумова з’явилося приблизно в той час, як США та Ізраїль передали Україні список російських кротів в українській владі.