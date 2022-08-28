Украинцы продают 10-копеечные монеты по 1 000 долларов за штуку: откуда такая цена 

В Украине продают монеты номиналом 10 копеек по 29 тысяч гривен (больше 1000 долларов на момент публикации лота). Такая стоимость связана с тем, что монета отчеканена на заготовке под 1 копейку. То есть она сделана под серебро, а не под золото, как привычная вариация 10 копеек.





Монету продают на специализированном ресурсе Violity, который специализируется на продаже редких монет с аукциона. Ее владелец сообщает следующую информацию:

год изготовления – 2004;

вес монеты – 1,47 грамма;

материал – нержавеющая сталь;

дефектов нет;

реставрационные работы не проводились.

Монета действительно уникальная, ведь по данным Национального банка Украины обычные 10 копеек 2004 года изготовленные из алюминиевой бронзы, а их вес составляет 1,7 грамма. По сравнению с монетой, которую предлагают на аукционе, разница существенная. Предлагаемая монета очень интересная и совсем непохожая на обычную. Главное отличие во внешнем виде.

На выше упомянутом тематическом ресурсе вы можете купить редкие монеты для коллекции или инвестиций, а также продать свои монеты. К примеру, на том же ресурсе раньше продавали 15 копеек 1992 года за почти тысячу долларов. Она не была особенной, но реверс был развернут относительно аверса на 180 градусов.

Интересный и тот факт, что монета в 10 копеек по серебро продается по фиксированной цене. То есть, в конкретно этом случае аукционная система с повышением ставок отключена.

Отметим, что в Украине ценными считаются не только моменты из “чужих” заготовок, но и такие, где есть дефекты производства. Особым спросом пользуются монеты с двумя аверсами или двумя реверсами. Также популярные монеты, на которых есть мелкие ошибки, например, отсутствует одна из линий герба, утолщенная линия на цифре, отсутствие насечки или другие похожие ошибки.

Внимательно смотрите, какие монеты есть в вашем кошельке, возможно, среди мелочи вы найдете настоящее сокровище.