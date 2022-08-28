Українці продають 10-копійчані монети по 1 000 доларів за штуку: звідки така ціна

В Україні продають монети номіналом 10 копійок за 29 тисяч гривень, або більше 1000 доларів на момент публікації лоту. Така вартість пов’язана з тим, що монета викарбувана на заготівлі під 1 копійку. Тобто вона зроблена під срібло, а не під золото, як звична варіація 10 копійок.





Монету продають на спеціалізованому ресурсі Violity. Її власник повідомляє наступну інформацію:

рік виготовлення – 2004;

вага монети – 1,47 г;

матеріал – нержавіюча сталь;

дефектів немає;

реставраційні роботи проводилися.

Монета справді унікальна, адже, за даними Національного банку України, звичайні 10 копійок 2004 року виготовлені з алюмінієвої бронзи, а їх вага становить 1,7 грама. У порівнянні з монетою, яку пропонують на аукціоні, різниця суттєва. Пропонована монета дуже цікава і зовсім не схожа на звичайну. Головна відмінність у зовнішньому вигляді.

На згаданому вище тематичному ресурсі ви можете купити рідкісні монети для колекції або інвестицій, а також продати свої монети. Наприклад, на тому самому ресурсі раніше продавали 15 копійок 1992 року за майже тисячу доларів. Монета не була особливою, але реверс був повернутий щодо аверсу на 180 градусів.

Цікавий і той факт, що монета в 10 копійок під срібло продається за фіксованою ціною. Тобто, саме в цьому випадку аукціонну систему з підвищенням ставок відключено.

Зазначимо, що в Україні цінними вважаються не лише моменти із “чужих” заготовок, а й такі, де є дефекти виробництва. Особливий попит мають монети з двома аверсами або двома реверсами. Також популярні монети, на яких є дрібні помилки, наприклад, немає однієї з ліній герба або щось подібне.

Уважно дивіться, які монети є у вашому гаманці, можливо, серед дрібниці ви знайдете справжній скарб.