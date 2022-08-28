Когда Украина освободит все территории и кому грозит опасность: прогноз экстрасенса

Украина может избавиться от российских оккупантов на всех своих территориях уже до конца 2023 начала 2024 года, это касается и Донбасса, и Крыма. Возврат всех территорий будет неизбежным, но без потерь не обойтись.





Своим прогнозом поделился экстрасенс Роман Шептицкий. Он считает, что война закончится освобождением Мариуполя. Именно после этого активные боевые действия стихнут и войска российской федерации начнут отходить с нашей земли.

Крым точно вернется в Украину, но путь будет очень долгим. Также под большим вопросом сейчас уничтожение Крымского моста. Уже в конце августа начнется перелом в войне, но возврат всех территорий в состав Украины может занять не один год. Хотя на скорость влияет слишком много факторов, поэтому ситуация может ускориться в любой момент.

Шептицкий отмечает, что ключевые события в войне стоит ожидать не раньше октября. В то же время украинцам стоит быть готовыми до мести со стороны оккупантов. Особая опасность нависнет над несколькими областями: Львовская, Ровенская, Ивано-Франковская, Винницкая, Полтавская и Киев. Также под ударом могут оказаться северные регионы Украины.

Экстрасенс считает, что на период от трех до восьми лет в Украине не будет покоя. При этом необязательно боевые действия многие годы будут активными. Под наибольшим ударом будут приграничные территории. Украине очень нужна помощь иностранных партнеров. Когда наши Вооруженные силы получат достаточно оружия, они смогут закрыть небо над Украиной и мирные люди больше никогда не столкнутся с ужасами ракетных ударов.

Экстрасенс уверен, что победа Украины утверждена высшими силами, а значит, точно неизбежна. Нам же остается ждать победы и верить в Вооруженные силы Украины. Мы заплатили слишком высокую цену, чтобы теперь уступать россии, мы просто обязаны дойти до конца и обязательно победить монстра.