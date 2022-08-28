Коли Україна звільнить усі території та кому загрожує небезпека: прогноз екстрасенса

Україна може позбутися російських окупантів на всіх своїх територіях вже до кінця 2023 — початку 2024 року, це стосується і Донбасу, і Криму. Повернення всіх територій буде неминучим, але без втрат не обійтися.





Своїм прогнозом поділився екстрасенс Роман Шептицький. Він вважає, що війна закінчиться визволенням Маріуполя. Саме після цього активні бойові дії стихнуть і війська російської федерації почнуть відходити з нашої землі.

Крим точно повернеться до України, але шлях буде дуже довгим. Також під великим питанням нині знищення Кримського мосту. Вже наприкінці серпня розпочнеться перелом у війні, але повернення всіх територій до складу України може зайняти не один рік. Хоча на швидкість впливає дуже багато чинників, тому ситуація може прискоритися будь-якої миті.

Шептицький зазначає, що ключових подій у війні варто очікувати не раніше жовтня. Водночас українцям варто бути готовими до помсти з боку окупантів. Особлива небезпека нависне над кількома областями: Львівська, Рівненська, Івано-Франківська, Вінницька, Полтавська та Київ. Також під ударом можуть опинитися північні регіони України.

Екстрасенс вважає, що на період від трьох до восьми років в Україні не буде спокою. При цьому не обов’язково бойові дії багато років будуть активними. Під найбільшим ударом залишатимуться прикордонні території. Україні дуже потрібна допомога іноземних партнерів. Коли наші Збройні сили отримають достатньо зброї, вони зможуть закрити небо над Україною, і мирні люди більше ніколи не зіткнуться із жахами ракетних ударів.

Екстрасенс упевнений, що перемога України затверджена вищими силами, а отже точно неминуча. Нам же залишається чекати на перемогу і вірити в Збройні сили України. Ми заплатили надто високу ціну, щоб тепер поступатися росії, ми просто зобов’язані дійти до кінця і обов’язково перемогти монстра.