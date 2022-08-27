Экстрасенс рассказал, чем закончатся манипуляции на ЗАЭС, и есть ли угроза со стороны Беларуси

Уже шестой месяц войны и чем дальше, тем больше неприятностей приносит Россия на нашу землю. Сейчас есть сразу несколько глобальных тем, среди которых, конечно, ужасная ситуация с Запорожской атомной электростанцией. Оккупанты слишком активно ее обстреливают, устраивают разнообразные провокации, выводят из строя разнообразные системы, чем создают риски страшной катастрофы. Другая тема, не отпускающая украинцев, пойдут ли белорусы? Ведь два фронта это очень тяжело, и, конечно, не обойдется без еще большего количества смертей и разрушений. Финалист “Битвы экстрасенсов” Роман Шептицкий рассказал, какой он видит решение этих двух ситуаций.





ЗАЭС не сорвут, а белорусы не нападут

Такой вот оптимистический прогноз от Романа. Экстрасенс замечает, что не чуствует техногенную катастрофу, да и это не вполне логично, ведь если станция сорвется, то пол России и Беларуси тоже пострадают. То есть, это совсем не на руку россиянам, так что больше чем на мелкие диверсии они не решатся.



Что касается белорусов, то Лукашенко так и продолжит тянуть с наступлением, пока Украина не победит. Мол, он все еще пытается занять нейтральную позицию в этой войне и уберечь свою страну насколько это возможно от санкций. У белорусов нет столько сил и ресурсов, чтобы нападать, и Лукашенко это прекрасно понимает.

Повторного нападения на Киев тоже не будет

Прокомментировал Шептицкий и возможность повторного нападения на Киев. Говорит, что у России банально не будет сил его повторить. Пока оккупанты и так пытаются делать паузы на фронте, чтобы подвезти технику, и собрать больше живой силы, но им это слабо удается. Украина точно победит, а вот когда, к сожалению, Роман не чувствует. Есть у него мысль, что война будет продолжаться еще и в холодное время года, то есть до зимы, как хочет Зеленский, бои вряд ли завершатся.