Вчені впевнені, інсульт можна перебачити за 10 років

Інсульт можна передбачити. Останні дослідження показали, що спрогнозувати його можна за 10 років. Ця інформація допоможе передчасно виявити ризики та усунути їх.





Нове дослідження проводила група вчених на чолі з Алісом Хешматоллою (доктор медицини). Інсульт — це результат накопичення хвороби дрібних судин головного мозку, що триває роками, перш ніж тромб закупорить судину та станеться крововилив.

Також інсульт провокують й інші патології мозку: будь-які процеси нейродегенерації, запалення тощо. Тобто, якщо лікарі вестимуть спостереження за такими змінами здоров’я пацієнтів, тоді можна буде завчасно передбачити більш серйозні наслідки.

Про саме дослідження

Дослідження виявилось доволі масштабним. У ньому брало участь понад 14 тисяч людей у віці 45+. Їх регулярно обстежували раз на чотири роки у період з 1990 по 2016 рр. Науковці вивчали когнітивні функції, стан фізичного здоров’я, спосіб життя.

Досліджуванні також проходили різні тести. Наприклад, для діагностики когнітивних функцій необхідно було запам’ятовувати слова, перевіряти вербальну швидкість.

В основу фізичної оцінки входила щоденна діяльність людей, тобто, наскільки вони були активними у повсякденному житті: чи займались спортом, полюбляли піші прогулянки, чи надавали перевагу більш пасивним навантаженням.

За всі 16 років, що тривало наукове спостереження перший інсульт стався на 12-му році дослідження. Всього їх перенесли 1662 учасники експерименту. Як показали результати, всі вони мали гірші показники по когнітивному та фізичному здоров’ю.

У середньому за 8 років до рокового моменту їх результати тестів почали відхилятись від інших досліджуваних без інсульту. Вчені зафіксували, коли почалися перші відхилення при проходженні різних тестів:

Завдання Струпа — перші відхилення почались за 10 років;

Вербальна швидкість — погіршення за 9,5 років до інсульту;

Тест Purdue Pegboard — результати пішли на спад за 9 років.

Доктор медицини Дебора А. Левін впевнена, що такі дослідження допоможуть передчасно виявляти пацієнтів зі схильністю до інсульту. Коригування буденного життя пацієнтів та загальні рекомендації лікарів у таких випадках допоможуть мінімізувати ризики.