Українська телезірка звернулась до Потапа та Дорна: “досить відсиджуватись закордоном”

Даніель Салем — це один з українських чоловіків, чиє життя розділилось на «до» та «після» із початком повномасштабної війни України з Росією. Раніше він був телеведучим, ресторатором, а тепер Даніель — військовослужбовець ЗСУ. У довоєнному житті друзі його знали, як зразкового чоловіка та люблячого батька, а відтепер він у військовий формі виконує бойові задачі.





Так нещодавно Салем висловився, що думає про тих чоловіків, які із початком війни виїхали за кордон. Телезірка та улюбленець мільйонів розчарований такими вчинками своїх співвітчизників. Даніель вважає, що вони можуть принести більше користі, перебуваючи в Україні.

Хто не хоче воювати, може займатись волонтерством чи їздити на передову та давати концерти для воїнів, щоб підбадьорювати їх. А так складається сумна картина: українці начебто і проти війни, але залишаються осторонь.

Салем згадав і про Потапа (Олексія Потапенка), та закликав його повернутись в Україну. Саме тут довгий час він заробляв гроші на своїй творчості, а зараз відсиджується за кордоном. Також воїна розчарував Іван Дорн, тому що «катається Америкою», у той же самий час, коли від окупації страждало його рідне місто Славутич.

Замість того, щоб сперечатися із росіянами в соціальних мережах, можна бути реально корисними для України, як, наприклад культурний та бойовий побратим Салема, а в минулому музикант та телеведучий Коля Серга.

Навіть травма не спинила Даніеля

Даніель Салем недавно переніс контузію та втратив слух. Чоловік розказав, що наслідки травми лишаються назавжди. Та через це не збирається покидати лави ЗСУ, а й далі буде активно відстоювати державні кордони.

Так Даніель з Миколою та ще одним музикантом Сашою Чемеровим їздили до Миколаєва. А це місто кожного дня обстрілюють російські окупанти. Чоловіки не лише воюють, а й розвозять гуманітарну допомогу за можливості. Попри всі труднощі українці залишаються на своїй землі та захищають її.