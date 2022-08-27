Есть четыре знака Зодиака, которых высшие силы очень мощно оберегают: им в жизни ничего не страшно

Наверное, каждый заметил, что одним людям больше везет, другим меньше. Одни всегда оказываются в том месте, где нужно, другие наоборот. Одних удача сопутствует постоянно, они реже болеют, имеют хорошее финансовое положение, позволяют себе путешествовать. Другие наоборот, живут от зарплаты к зарплате. Оказывается, есть четыре знака, которые всю жизнь находятся под усиленной защитой высших сил. Именно этих людей и можно назвать самыми большими везунчиками.





Близнецы

Близнецы совсем не осторожны, у них отсутствует инстинкт самосохранения и в то же время они почти никогда не попадают в неприятности. Их называют настоящими везунчиками. Близнецы всегда быстро находят работу после увольнения. Представители этого знака часто имеют высокий доход и хорошую семью. В конце концов, их жизнь — это полная чаша.

Лев

Львы часто бывают легкомысленными. Они могут попасть в неприятности, но чтобы не случилось все равно выходят сухими из воды, а виновными в случившемся становятся другие люди. Так уж получается, что Львы редко подвергаются критике и редко долго испытывают проблемы. Кроме этого, Львов можно назвать счастливчиками. В них преимущественно во всех областях полный порядок.

Дева

Девы часто получают разнообразные блага отнюдь не прилагая к этому никаких усилий. Они знают, как оказаться в нужное время в нужном месте. Астрологи говорят, что это им подсказывают высшие силы. Девы под очень сильной их опекой. У них, как и у Близнецов, все в жизни есть.

Стрелец

Стрельцы очень оптимистичны по натуре, и именно поэтому они всегда все затруднения проходят с улыбкой на лице. У них не бывает депрессий или черных дней. К таким людям проблемы “не липнут”. Астрологи говорят, что этим оптимизом Стрельцов заряжают ангелы-хранители.