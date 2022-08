Google стежить за кожним нашим кроком: опубліковано відео

Навряд чи когось здивує новина, що Google шпигує за користувачами. Проте реальні масштаби стеження уявити складно. Які саме дані надсилаються на сервери корпорації та як часто? Нещодавно з’явилася можливість це перевірити. Голландський розробник Берт Хьюберт, відомий як творець PowerDNS, поділився цікавою утилітою Googerteller.

Суть утиліти проста: щоразу, коли ваш браузер відсилає дані до Google, лунає звуковий сигнал. У розпорядженні Googerteller опублікований Google список IP-адрес, пов’язаних з різними службами корпорації за винятком Google Cloud. І як тільки комп’ютер підключається до однієї з цих IP-адрес, будь то під час використання програми або перегляду веб-сторінок, спрацьовує сповіщення.

Власне, роботу Googerteller краще один раз побачити, ніж сто разів про неї прочитати. Спойлер: тріщить утиліта без зупинки. На відео Х’юберт заходить на сайт вакансій уряду Нідерландів, і майже кожна його дія викликає звуковий сигнал, що свідчить про надсилання даних до Google. Ви можете протестувати Googerteller самостійно, автор розповсюджує утиліту безкоштовно.

I made a very very simple tool that makes some noise every time your computer sends data to Google. Here a demo on the official Dutch government jobs site. The noise starts while typing the domain name already. Code, currently Linux only: https://t.co/ZjKeOSfYff pic.twitter.com/dEr8ktIGdo

— Bert Hubert 🇺🇦 (@bert_hu_bert) August 21, 2022