Серед українців розповсюджують купюри з відмітками та дірочками: за них можна потрапити за грати

Українці мають відмовитись від операцій із пошкодженою готівкою. Наприклад, якщо купюра порвана чи має отвори, то її не можна приймати, а потрібно попросити замінити на іншу, цілу. Найчастіше зустрічаються номінали 500 та 1000 гривень.





Пошкоджену готівку мародери викрали з банкоматів та банків в окупованих регіонах. Гривні із явними пошкодженнями є недійсними на території України. Якщо відомо про людей, що розповсюджують такі гроші, про них необхідно негайно повідомити у поліцію.

Нагадуємо, що у 2014 році вже була подібна ситуація із грошима. Їх привозили з Луганщини та Донеччини. Минулого разу на таких банкнотах стояв рожевий штамп. Тоді алгоритм дій був аналогічним. Мародери грабували банки, а готівкою намагалися розплатитись, виїжджаючи на неокуповані території.

Всі дії свідомих громадян мають бути спрямовані на допомогу поліції. Пошкоджена крадена гривня має три виразні отвори, наче проколоті шилом та утворюють силует прямокутного трикутника. Також вони можуть бути цілими, але з відмітками фарби. Коли продавець у магазині дає решту міченими купюрами, потрібно відмовлятись від них, та йти у поліцію. Писати заяву не потрібно. Правоохоронні органи самі приймуть необхідні дії.

Такі гривні не є платіжним засобом, а банки не мають права приймати їх. Тож якщо отримали подібні купюри, можна вважати, що втратили свої власні гроші, адже їх ніхто не компенсує.

Що робити із пошкодженою готівкою

Поширення не дійсних гривень може привести до дестабілізації фінансової сфери в Україні. НБУ наголошують, що всі «крадені» гроші мають бути вилучені з обігу негайно. Надалі їх направлять до Нацбанку для дослідження, щоб встановити: де, та у яких відділеннях банків банкноти було викрадено. Можливо, вдасться ідентифікувати злочинців, які потрапили на камери. Наразі цим питанням вже займаються правоохоронні органи.