Наближається час Ретроградного Урану: кому пощастить та що робити заборонено
З 24 серпня планета Сонячної системи Уран перейде в ретроградний рух. Про це стало відомо з астрологічних розрахунків руху небесних тіл. Ретроградний Уран здатен суттєво вплинути на всіх нас, та внести корективи у наше життя та плани.
Ми поспілкувалися з астрологом Аріною Артурівною, щоб дізнатися, чого очікувати від цього явища.
Експерт розповіла, що після 24 серпня у багатьох людей з’явиться бажання повністю змінити своє життя. Страх змін зникне, залишиться лише цікавість та азарт.
Але не варто піддаватися спокусі. В цей час варто бути максимально свідомим та обережним. Особливо людям, які часто зриваються з місця у пошуках себе та пригод.
Будь-яку ситуацію слід ретельно оцінити з усіх боків. Не рекомендовано приймати поспішні рішення, вони можуть коштувати занадто дорого. Водночас нерішучі люди отримують чудову нагоду почати діяти.
Під час Ретроградного Урану рекомендовано встигнути зробити одразу кілька речей:
- ламати стереотипи, діяти за велінням серця;
- впроваджувати інновації у свою справу чи наполягати на вдосконаленні процесів на роботі;
- впроваджувати найсміливіші розв’язання застарілих проблем;
- не боятися пробувати нове, якої б сфери це стосувалося;
- зважитися на серйозні зміни, такі як переїзд, зміна місця проживання, початок нових відносин чи розрив старих зв’язків.
Не бійтеся ризикувати та пробувати нове. Уран підштовхне вас до дій, а ось їхній результат залежить тільки від вас.Аналізуйте всі події, щоби потім не отримати несподіваний неприємний сюрприз.
Однак під час ретроградного Урана краще відмовитись від:
- небажання підлаштовуватися під події;
- обмежувати свої вчинки та мислення;
- відмовлятися від запровадження сучасних технологій;
- не приймати майбутніх змін в особистому житті.
Ретроградний Уран триватиме до 22 січня 2023 року. І пам’ятайте, поспішати не варто, адже відповідати за всі наслідки доведеться лише вам. Уран – це не розв’язання проблеми, вирішувати тільки вам.
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