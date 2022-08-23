Наближається час Ретроградного Урану: кому пощастить та що робити заборонено

З 24 серпня планета Сонячної системи Уран перейде в ретроградний рух. Про це стало відомо з астрологічних розрахунків руху небесних тіл. Ретроградний Уран здатен суттєво вплинути на всіх нас, та внести корективи у наше життя та плани.





Ми поспілкувалися з астрологом Аріною Артурівною, щоб дізнатися, чого очікувати від цього явища.

Експерт розповіла, що після 24 серпня у багатьох людей з’явиться бажання повністю змінити своє життя. Страх змін зникне, залишиться лише цікавість та азарт.

Але не варто піддаватися спокусі. В цей час варто бути максимально свідомим та обережним. Особливо людям, які часто зриваються з місця у пошуках себе та пригод.

Будь-яку ситуацію слід ретельно оцінити з усіх боків. Не рекомендовано приймати поспішні рішення, вони можуть коштувати занадто дорого. Водночас нерішучі люди отримують чудову нагоду почати діяти.

Під час Ретроградного Урану рекомендовано встигнути зробити одразу кілька речей:

ламати стереотипи, діяти за велінням серця;

впроваджувати інновації у свою справу чи наполягати на вдосконаленні процесів на роботі;

впроваджувати найсміливіші розв’язання застарілих проблем;

не боятися пробувати нове, якої б сфери це стосувалося;

зважитися на серйозні зміни, такі як переїзд, зміна місця проживання, початок нових відносин чи розрив старих зв’язків.

Не бійтеся ризикувати та пробувати нове. Уран підштовхне вас до дій, а ось їхній результат залежить тільки від вас.Аналізуйте всі події, щоби потім не отримати несподіваний неприємний сюрприз.

Однак під час ретроградного Урана краще відмовитись від:

небажання підлаштовуватися під події;

обмежувати свої вчинки та мислення;

відмовлятися від запровадження сучасних технологій;

не приймати майбутніх змін в особистому житті.

Ретроградний Уран триватиме до 22 січня 2023 року. І пам’ятайте, поспішати не варто, адже відповідати за всі наслідки доведеться лише вам. Уран – це не розв’язання проблеми, вирішувати тільки вам.