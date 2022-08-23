Приближается время Ретроградного Урана: кому повезет и что делать запрещено

С 24 августа планета Солнечной системы Уран переходит в ретроградное движение. Об этом стало известно из астрологических расчетов движения небесных тел. Ретроградный Уран способен существенно повлиять на всех нас, и внести коррективы в нашу жизнь и планы.





Мы пообщались с астрологом Ариной Артуровной, чтобы узнать чего ожидать от этого явления.

Эксперт рассказала, что после 24 августа у многих людей появится желание полностью изменить свою жизнь. Страх перемен исчезнет, останется лишь любопытство и азарт.

Но не стоит поддаваться искушению. В это время стоит быть максимально сознательным и осторожным. Особенно людям, которые часто срываются с места в поисках себя и приключений.

Любую ситуацию нужно тщательно оценить со всех сторон. Не рекомендовано принимать поспешные решения, они могут обойтись слишком дорого. В то же время нерешительные люди получают отличную возможность начать действовать.

Во время Ретроградного Урана рекомендовано успеть сделать сразу несколько вещей:

ломать стереотипы, действовать по велению сердца;

внедрять инновации в свое дело или настаивать на совершенствовании процессов на работе;

внедрять самые смелые решения любых застарелых проблем;

не бояться пробовать новое, какой бы сферы это не касалось;

решиться на серьезные перемены, такие как переезд, смена места жительства, начало новых отношений или разрыв старых связей.

Не бойтесь рисковать и пробовать новое. Уран подтолкнет вас к действиям, а вот их исход зависит только от вас. Анализируйте все события, чтобы потом не получить неожиданный неприятный сюрприз.

Однако во время ретроградного Урана лучше отказаться от:

нежелания подстраиваться под события;

ограничивать свои поступки и мышление;

отказываться от внедрения современных технологий;

не принимать грядущие изменения в личной жизни.

Ретроградный Уран продлится до 22 января 2023 года. И помните, спешить не стоит, ведь отвечать за все последствия придется только вам. Уран – это не решение проблем, а лишь источник вдохновения.