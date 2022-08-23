60 гривень за долар не межа: експерт назвав найгірший сценарій для гривні

Війна серйозно вплинула на курс долара. Тепер все залежить від того, коли ЗСУ “відіб’ють” окуповані території. Економіст і політолог Олег Соскін розповів, яким може бути курс долара за найгіршого розвитку подій.





Експерт прогнозує, що якщо українським захисникам вдасться утримати частину Донецької області та повернути контроль над правим берегом Херсона, то гривня залишатиметься стабільною.

Також якщо в Україну надійде близько 8 мільярдів євро, то курс гривні щодо долара вдасться утримувати на рівні 40-45 гривень. При цьому експерт не виключає, що за таких обставин можна очікувати на курс 38 гривень за долар.

Але не варто виключати і найгірший сценарій. Це станеться, якщо російська федерація зможе утримати Херсон, захопити частину донецької області та розпочати наступ на Миколаїв. У такому разі курс долара може підскочити до 60 гривень, а до кінця року до 100 гривень за долар.

Наразі офіційний курс, встановлений Національним банком України, зафіксовано на рівні 36,57 гривні за долар.

Водночас економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що Нацбанк змінить курс лише у разі суттєвих відмінностей між офіційним та готівковим курсом валют.

Експерт додав, що все залежатиме від ситуації із платіжним балансом.

Виторг від експорту сільськогосподарської продукції покращить ситуацію на ринку, але реальний ефект можна буде помітити через три-п’ять місяців.

Курс долара на осінь повністю залежить від рівня допомоги наших іноземних партнерів та ситуації на фронті. За найгіршого варіанта розвитку подій може статися падіння попиту на сільськогосподарську продукцію, що дуже негативно вплине на економіку України.

У будь-якому разі сподіваємось на Збройні сили України та чекаємо, коли окупанти підуть із нашої землі.