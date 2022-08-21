В Украине могут провести пенсионную реформу: выплаты всех граждан сравняют

Глава Министерства социальной политики Оксана Долнович заявила, что государство может внедрить накопительные пенсии в 2024 году.





Министр отмечает, что этого можно ожидать в 2024 году, но только при условии, что война закончится уже в следующем году.

Накопительная пенсия в таком виде, каком она есть сейчас, не может обеспечить украинцам достойную старость. Но при этом позволяет постепенно запускать соответствующие процессы. С большой вероятностью, украинцам стоит ожидать новой пенсионной реформы, иначе пенсионеры окажутся за чертой бедности. Ситуация станет намного хуже, чем была до полномасштабного вторжения российской федерации.

Сейчас идет много обсуждений относительно изменения системы накопительной пенсии. На основании статьи 10 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, лицо, у которого есть право на получение сразу нескольких видов пенсий (по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца), может претендовать лишь на один вид выплат. Лицо выбирает выплату, которая предусматривает самую большую сумму.

Пенсии для всех граждан могут уравнять с минимальными различиями. Это особенно актуально в том случае, если война затянется. В то же время такое решение еще не принято правительством.

На самом деле вопрос размера пенсий очень актуальный для миллионов украинцев. В то время как курс доллара увеличился почти до 40 гривен за доллар (официальный курс на уровне 36,6 гривны за доллар), доходы пенсионеров существенно снизились. А учитывая постоянный рост цен, государство просто обязано принять меры по улучшению уровня жизни украинских пенсионеров.