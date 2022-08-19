Як вчасно виявити тромб: медики назвали п’ять основних ознак

Тромби можуть нести серйозну небезпеку для здоров’я, а інколи мати й фатальні наслідки. Науковці кажуть, що тромби утворюються в місцях де судина пошкоджена і кров погано циркулює. Інколи тромби можуть утворюватися у зв’язку з різними хворобами, наприклад, при інфекціях чи при аутоімунних захворюваннях.





Найбільше схильні до утворення тромбів літні люди, ті в кого є ішемічна хвороба, ті в кого артеріальний тиск чи порушений обмін речовин. Інколи тромби утворюються навіть після прийому деяких ліків, або гормонів. Медики кажуть, що якщо вчасно ідентифікувати проблему то можна її усунути максимально без поганих наслідків.

Є п’ять ознак того, що ймовірно у вас тромб

Є кілька ознак якими не варто нехтувати, і помітивши які краще одразу ж звернутися до лікаря.

Раптова задишка. Якщо ви раптово починаєте важко дихати, ймовірно кров потрапила у легені. Це створює величезне навантаження на серцево-судинну систему. Крім тромбів в такому випадку загрожує ще й серцева недостатність. Спазми та набряки ніг. Якщо після тривалого сидіння в машині, чи активної фізичної зайнятості одна з ніг набрякла, ви відчуваєте біль та спазми, ймовірно в ній є тромб. Частий кашель і харкання кров’ю. Це причина через яку звертатися до лікаря треба негайно. Кров означає, що судини розірвалися через тромб. Раптовий біль в грудях, руці чи плечі. Якщо цей біль супроводжується сильною задишкою ймовірно тромб є і він рухається до серця. Почервоніння та біль в нозі. Це теж пряма ознака тромбу.

Медики закликають не нехтувати цим, адже якщо тромб відірветься, то людина може раптово померти. Це між іншим часто трапляється, і не лише серед літніх людей, а й серед молоді і навіть спортсменів.