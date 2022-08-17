Названы пять веских причин, почему котам нельзя долго смотреть в глаза

Кошка – это тот домашний любимец, который есть почти у каждого второго дома. От кошек никто никогда не ждет никакой опасности, ну максимум царапин, если их сильно разозлить. Но оказывается есть более глобальные проблемы, которые может принести совместное проживание с котом. Эзотерики говорят, что нужно избегать длинных взглядов коту в глаза. Иначе с вами может случиться ряд неприятных ситуаций.





Есть пять причин, почему лучше не смотреть кошкам в глаза

Большинство из этих причин носят магический или даже мифический характер. Некоторые, возможно, в это не поверят.

Однако знать, что такая теория существует, будет нелишним.

Кошка проводник времени. Не зря говорят, что у кошек 9 жизней. Считается, что кошка умеет видеть прошлое и будущее. Нет, вы не переместитесь во времени. Но по мнению эзотериков, если долго смотреть кошке в глаза, можно абстрактно попасть в будущее или прошлое, и изменить ход своей жизни. Кошка – представитель дьявола. Более жуткая теория, которая говорит, что глазами кошки может смотреть дьявол. Лучше избегать длинного взгляда, чтобы он не завладел вашей душой. Кошка умеет видеть загробный мир. Говорят, что коты видят души умерших и вообще видят чуть больше людей. Если вглядываться им в глаза, то отрицательная энергетика загробного мира может передаться вам и извлекать из вас жизненные силы.

Еще две причины более реалистичны и без мистической подоплеки. Ученые считают, что кошка, как и любое животное, реагирует на длительный взгляд, как на проявление агрессии. Если вы не знаете этого кота, он чужой, лучше не смотрите ему долго в глаза, чтобы не спровоцировать неожиданную негативную реакцию. И пятая причина — самая безобидная, это банальный дискомфорт, который вы доставляете коту. Животное может чувствовать себя неуютно под вашим придирчивым взглядом.