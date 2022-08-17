Названы пять веских причин, почему котам нельзя долго смотреть в глаза
Кошка – это тот домашний любимец, который есть почти у каждого второго дома. От кошек никто никогда не ждет никакой опасности, ну максимум царапин, если их сильно разозлить. Но оказывается есть более глобальные проблемы, которые может принести совместное проживание с котом. Эзотерики говорят, что нужно избегать длинных взглядов коту в глаза. Иначе с вами может случиться ряд неприятных ситуаций.
Есть пять причин, почему лучше не смотреть кошкам в глаза
Большинство из этих причин носят магический или даже мифический характер. Некоторые, возможно, в это не поверят.
Однако знать, что такая теория существует, будет нелишним.
- Кошка проводник времени. Не зря говорят, что у кошек 9 жизней. Считается, что кошка умеет видеть прошлое и будущее. Нет, вы не переместитесь во времени. Но по мнению эзотериков, если долго смотреть кошке в глаза, можно абстрактно попасть в будущее или прошлое, и изменить ход своей жизни.
- Кошка – представитель дьявола. Более жуткая теория, которая говорит, что глазами кошки может смотреть дьявол. Лучше избегать длинного взгляда, чтобы он не завладел вашей душой.
- Кошка умеет видеть загробный мир. Говорят, что коты видят души умерших и вообще видят чуть больше людей. Если вглядываться им в глаза, то отрицательная энергетика загробного мира может передаться вам и извлекать из вас жизненные силы.
Еще две причины более реалистичны и без мистической подоплеки. Ученые считают, что кошка, как и любое животное, реагирует на длительный взгляд, как на проявление агрессии. Если вы не знаете этого кота, он чужой, лучше не смотрите ему долго в глаза, чтобы не спровоцировать неожиданную негативную реакцию. И пятая причина — самая безобидная, это банальный дискомфорт, который вы доставляете коту. Животное может чувствовать себя неуютно под вашим придирчивым взглядом.
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