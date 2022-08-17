Названо п’ять вагомих причин, чому котам не можна довго дивитися в очі

Кішка — це той домашній улюбленець, який є майже у кожного другого вдома. Від котів ніхто ніколи не чекає ніякої небезпеки, ну максимум подряпин, якщо їх сильно розізлити. Та виявляється є більш глобальні проблеми, які може принести спільне проживання з котом. Езотерики кажуть, що треба уникати довгих поглядів коту в очі. Інакше з вами може трапитися ряд неприємних ситуацій.





Є п’ять причин, чому краще не дивитися кішкам в очі

Більшість з цих причин мають магічний чи навіть міфічний характер.

Дехто можливо в це не повірить. Однак знати, що така теорія існує, буде не зайвим.

Кішка провідник часу. Не дарма кажуть, що в котів 9 життів. Вважається, що кішка вміє бачити минуле та майбутнє. Ні, ви не переміститесь у часі. Але на думку езотериків, якщо довго дивитися кішці в очі, то можна абстрактно потрапити у майбутнє чи минуле, і змінити хід свого життя. Кішка — представник диявола. Більш моторошна теорія, яка говорить, що очима кішки може дивитися диявол. Краще уникати довгого погляду, щоб він не заволодів вашою душею. Кішка вміє бачити загробний світ. Кажуть, що коти бачать душі померлих і взагалі бачать трохи більше ніж люди. Якщо вдивлятися їм в очі, то негативна енергетика загробного світу може передатися вам і витягувати з вас життєві сили.

Ще дві причини більш реалістичні та без містичного підгрунтя. Науковці вважають, що кішка як і будь-яка тварина реагує на тривалий погляд, як на прояв агресії. Якщо ви не знаєте цього кота, він чужий, то краще не дивіться йому довго в очі, щоб не спровокувати неочікувану негативну реакцію. І п’ята причина — найбільш невинна, це банальний дискомфорт, який ви доставляєте коту. Тваринка може почуватися незатишно під вашим прискіпливим поглядом.