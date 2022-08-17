Названо п’ять вагомих причин, чому котам не можна довго дивитися в очі
Кішка — це той домашній улюбленець, який є майже у кожного другого вдома. Від котів ніхто ніколи не чекає ніякої небезпеки, ну максимум подряпин, якщо їх сильно розізлити. Та виявляється є більш глобальні проблеми, які може принести спільне проживання з котом. Езотерики кажуть, що треба уникати довгих поглядів коту в очі. Інакше з вами може трапитися ряд неприємних ситуацій.
Є п’ять причин, чому краще не дивитися кішкам в очі
Більшість з цих причин мають магічний чи навіть міфічний характер.
Дехто можливо в це не повірить. Однак знати, що така теорія існує, буде не зайвим.
- Кішка провідник часу. Не дарма кажуть, що в котів 9 життів. Вважається, що кішка вміє бачити минуле та майбутнє. Ні, ви не переміститесь у часі. Але на думку езотериків, якщо довго дивитися кішці в очі, то можна абстрактно потрапити у майбутнє чи минуле, і змінити хід свого життя.
- Кішка — представник диявола. Більш моторошна теорія, яка говорить, що очима кішки може дивитися диявол. Краще уникати довгого погляду, щоб він не заволодів вашою душею.
- Кішка вміє бачити загробний світ. Кажуть, що коти бачать душі померлих і взагалі бачать трохи більше ніж люди. Якщо вдивлятися їм в очі, то негативна енергетика загробного світу може передатися вам і витягувати з вас життєві сили.
Ще дві причини більш реалістичні та без містичного підгрунтя. Науковці вважають, що кішка як і будь-яка тварина реагує на тривалий погляд, як на прояв агресії. Якщо ви не знаєте цього кота, він чужий, то краще не дивіться йому довго в очі, щоб не спровокувати неочікувану негативну реакцію. І п’ята причина — найбільш невинна, це банальний дискомфорт, який ви доставляєте коту. Тваринка може почуватися незатишно під вашим прискіпливим поглядом.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter