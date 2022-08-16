Правительство возвращает акциз на горючее: как изменится стоимость бензина?

Ситуация на заправках более или менее нормировалась. Горючее есть практически везде, очередей уже нет, цены держатся одного уровня. То есть, ситуацию можно назвать вполне стабильной. Более того, наладили поставку горючего практически все ритейлеры, а это значит, что между ними есть конкуренция. Для конечного потребителя это очень хорошо. В то же время, наблюдая за этой стабильностью, Правительство решило вернуть акциз на горючее. Логично, что его цена снова резко прыгнет вверх.





Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде

В настоящее время правительство предлагает установить акциз, где за 1000 литров нужно заплатить 100 евро. То есть, на одну литру приходится примерно 3,7 гривны, а если учитывать реальную стоимость одного литра, то она вырастет примерно на 4,5 гривны.

“Как я и анонсировал, правительство решило вернуть акциз на бензин. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде. Кстати, это меньше, чем ожидали эксперты”, – написал в своем Телеграмм канале шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар. Данный законопроект был зарегистрирован 14 августа.



“Представители рынка просили сделать единый акциз (их просьбы услышали)… Правда, есть надежды, что мировые цены на бензин будут снижаться (надо следить за показателем platts), тогда будет возможность сдержать удорожание”, – добавил Сохар.

Прокомментировал эту ситуацию и заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, нардеп Ярослав Железняк.

“Текста еще нет, но, по моей информации, будет возвращение акцизного сбора для всех видов топлива без исключения. В то же время возврат НДС на топливо до 20% пока не будет, оно остается на уровне 7%”, – добавил чиновник.

Правительство уверяет, что цены не возрастут

Следует добавить, что законопроект внесли не народные депутаты, а Правительство и там уверяют, что возврат акциза никак не повлияет на конечные цены на заправках. В то же время появится больше средств, которые можно будет направить на ремонт дорог и другие необходимые вещи.