Уряд повертає акциз на пальне: як зміниться вартість бензину?

Ситуація на заправках більш менш внормувалась. Пальне є практично всюди, черг вже немає, ціни тримаються одного рівня. Тобто ситуацію можна назвати цілком стабільною. Більше того, налагодили поставку пального практично всі ритейлери, а це означає, що між ними є конкуренція. Для кінцевого споживача це дуже добре. Водночас, спостерігаючи за цією стабільністю Уряд вирішив повернути акциз на пальне. Логічно, що його ціна знову різко стрибне вгору.





Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді

Наразі Уряд пропонує встановити акциз де за 1000 літрів треба заплатити 100 євро. Тобто на одну літру припадає приблизно 3,7 гривні, а якщо враховувати реальну вартість одного літра, то вона зросте приблизно на 4,5 гривні.

“Як я і анонсував, уряд вирішив повернути акциз на бензин. Відповідний законопроєкт уже зареєстровано в Раді. До речі, це менше, ніж очікували експерти”, – написав у своєму Телеграм каналі шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар. Даний законопроєкт було зареєстровано 14 серпня.

“Представники ринку просили зробити єдиний акциз (їхні прохання почули)… Щоправда, є надії, що світові ціни на бензин знижуватимуться (треба стежити за показником platts), тоді буде можливість трохи стримати подорожчання”, – додав Сохар.

Прокоментував цю ситуацію й заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк.

“Тексту ще немає, але, за моєю інформацією, там буде повернення акцизного збору для всіх видів палива без винятку. Водночас повернення ПДВ на паливо до 20% поки що не буде, воно залишається на рівні 7%”, – додав чиновник.

Уряд запевняє, що ціни не зростуть

Варто додати, що законопроєкт внесли не народні депутати, а Уряд і там запевняють, що повернення акцизу ніяк не вплине на кінцеві ціни на заправках. Водночас, з’явиться більше коштів, які можна буде направити на ремонт доріг та інші необхідні речі.