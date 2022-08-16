Експерти розповіли, як вибрати обігрівач, щоб пережити цю зиму

Українців наполегливо закликають готуватися до зими, а саме запастися обігрівачами та по можливості утеплити приміщення. Цьогоріч доведеться сильно економити газ, адже його запасів може не вистачити на весь сезон. Ціна газу має бути незмінною, а от температура в квартирах зменшиться на кілька градусів, порівняно з минулими роками. У зв’язку з цим, експерти розповідають, як вибрати обігрівач, який ефективно та швидко нагріватиме кімнату і при цьому споживатиме мінімум електроенергії.





Плюси та мінуси різних обігрівачів, які є на ринку

Всього на ринку є шість типів обігрівачів, які користуються популярністю серед українців.

Ось, які плюси та мінуси вони мають.

Керамічні обігрівачі (від 1500грн). Не сушать повітря, безпечні, але не дуже ефективні, якщо в кімнаті дійсно холодно. А ще досить тендітні, тому не рекомендовані сім’ям де є тварини, або малі діти. Ол ійні (від 6500 грн). Дорогі, але ефективні. Вони можуть бути єдиним джерелом обігріву, адже працюють за принципом звичайної батареї. З мінусів: вони важкі, не дешеві та довго нагріваються. Інвенторні (від 12 000 грн). Це кондиціонери, які влітку охолоджують кімнату, а взимку можуть її нагрівати. З мінусів: висока ціна та складність монтажу. Електричні (від 1700 грн). Це одні з найпопулярніших, адже вони легко монтуються, безпечні, швидко нагрівають кімнату. З мінусів: сильно пересушують повітря, тому можливо доведеться подбати ще й про зволожувач. Тепловентилятор (від 70 0 грн). Це найдешевший варіант, який може використовуватися лише, як додаткове опалення і то в невеликих приміщеннях. Серед мінусів: сильно шумить і при тривалій безперервній роботі може просто згоріти. UFO (від 5500 грн) — доволі ефективний, гарно обігріває, а ще споживає мало електроенергії. З мінусів — не надто безпечний для дітей. Не можна залишати їх без нагляду, коли обігрівач ввімкнений.

Що обрати, вирішувати лише вам, опираючись на власні потреби та бюджет.