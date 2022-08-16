Ученые предупреждают об опасной магнитной буре, которая сокрушительно повлияет не только на людей, но и на технику

Магнитная буря – это явление вызванное возмущением магнитного поля Земли. Вокруг нашей планеты проходят высокоскоростные потоки солнечного ветра и провоцируют геомагнитные колебания. Весь этот процесс оказывает большое влияние на человеческое здоровье и самочувствие. Особенно метеочувствительные могут даже столкнуться с такими роковыми последствиями, как инфаркт. Иногда, если буря красного уровня мощности, из строя выходит не только человеческий организм, но и техника. Некорректно работают всевозможные приборы, особенно на спутниках. Именно такая опасная и мощная магнитная буря накроет Землю уже сегодня вечером.





Магнитная буря будет бурлить до пятницы

Сегодня, 17 августа, ближе к ночи начнется активная фаза геомагнитных колебаний. Головную боль точно ощутит более половины населения. Ученые говорят, что пик магнитной бури придется на утро четверга, а вот на убыль она пойдет только в пятницу. Людям рекомендуют не пренебрегать этой информацией, и с осторожностью в этот день относиться ко всему, что может принести вашему организму дополнительный стресс.

Врачи дают несколько рекомендаций

В течение всего периода пока будет бурлить магнитная буря, старайтесь не нервничать, не перегружать свой организм, физическими нагрузками. Не поддаваться стрессу, не прибегать к истерикам, слезам и т.д. Все это сильно усугубит ваше самочувствие.

Пейте много воды, и ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Употребляйте много овощей и фруктов и откажитесь от жирного, копченого и соленого. Спите минимум 8 часов в сутки, а если есть возможность, то прилягте на часок и днем. Организму не помешает дополнительная энергия.

Лучше сегодня и следующие несколько дней посвятить себе и делам, которые расслабляют и доставляют удовольствие.