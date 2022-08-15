На OLX новая схема обмана: страдают продавцы

Мошенники нашли новый способ выманивать деньги в украинцев. Злоумышленники находят объявления о продаже товаров на OLX, после чего предлагают продавцу получить оплату онлайн. Затем аферисты отправляют ссылку на фишинговый сайт, дизайн которого повторяет оригинальный сайт OLX. Как только продавец вносит данные своей карты, мошенник сразу же снимает все деньги.





О таком случае рассказал клиент “ПриватБанка” на популярном тематическом форуме. Мошенники украли у мужчині 40 000 гривен, в то время пока тот звонил в банк, чтобы заблокировать карту. Обращение в банк касательно возврата средств результата не дало.

В ПриватБанке заявили, что расследование случаев мошенничества, а также розыск воров не в юрисдикции банка. Этим занимаются правоохранительные органы, а банк готов всячески способствовать расследованию.

Как работает мошенническая схема

Украинцам, которые продают товары на OLX присылают фишинговую ссылку на сайт. Как только жертва открывает сайт, ей сразу предлагают ввести данные своей карты.

Реквизиты карты попадают в лапы мошенников, а те быстро переводят деньги на свой счет, чаще всего криптовалютный или покупают товары. В итоге человек всего за одну операцию может потерять все свои деньги, в том числе кредитные.

Чтобы избежать такой ситуации, всегда тщательно проверяйте ссылку сайта. Она обычно отличается всего на одну букву или символ. Даже если вам присылают ссылку на конкретную страницу сайта, не ленитесь зайти на ту же страницу из главной страницы настоящего сайта. Мошенники надеются попасть на невнимательных или занятых людей. Только ваша внимательность способна предотвратить подобные неприятности.

При этом попасть на крючок мошенников рискуют не только продавцы, но и покупатели. Если вы все же попались, немедленно блокируйте карту и обращайтесь в правоохранительные органы.