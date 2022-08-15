600 обменников прекратили деятельность: НБУ рассматривает возможность запретить работу и всех остальных

В НБУ серьезно обеспокоены тем, как обменники и “меняйлы” негативно влияют на валютный рынок. Напомним, недавно Национальный банк Украины резко поднял официальный курс доллара с 29,6 до 36,6 гривен. Это спровоцировало настоящую панику, которой сразу воспользовались обменники. Они продавали доллар даже по 44 гривны. Как заявляют в НБУ, обменники искусственно создают ажиотаж, платят мало налогов, расшатывают ситуацию на валютном рынке и не позволяют банкам конкурировать с ними, ведь банк не может установить цену на доллар выше указанной в НБУ. В этой связи, за обменники серьезно взялись. Для них введен ряд новых правил и не исключено, что их деятельность вообще запретят.





На днях НБУ отозвал лицензию у нескольких компаний

На днях НБУ отозвал лицензию на ведение деятельности у четырех финансовых компаний. Они совместно руководили 600 обменниками, то есть все эти учреждения сейчас прекратили работу. Это 15% всего валютного рынка. Всего в Украине действует более 4000 обменников. Запретят ли им всем работать, пока неизвестно.



“Такой вариант действительно обсуждается, потому что обменники платят мало налогов, но забирают у банков их “хлеб”. И они менее управляемы, чем банки”, – рассказал источник НБУ.

В то же время эксперты опасаются увеличения количества “меняйл”

Как говорят в НБУ, решение о запрете работы обменников очень не простое. Разные эксперты согласны с этим мнением. Не исключение, что возрастет количество менял, то есть черный рынок, который совершенно невозможно контролировать, будет развиваться очень быстро. Теперь работу обменников хотят сделать более контролируемой. Для них будет введен фиксированный ежемесячный сбор, который каждое учреждение будет платить независимо от заработка. Им уже запретили производить любую рекламу, а также обязали установить камеры видеонаблюдения в каждом пункте обмена.